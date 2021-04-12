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「合味道紀念館」正式登場！設3大工作坊體驗齊做日清達人

環球政經 00:00 2021/04/12

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臨近四月，相信不少香港日本迷以往早已到日本賞櫻，奈何今年因疫情所困，令不少人大失所望。早前備受矚目的日清食品合味道紀念館香港已於3月30日正式開幕，是展覽首次跳出日本到港展出，並以日清食品創辦人安藤百福先生的「安藤百福創造力之旅」為主題，推出三大體驗工作坊及多個特色展覽打卡位，或能為各位一解思鄉之情。

位於尖沙咀中港城的合味道紀念館香港佔地近1萬平方呎，設置多個特色展牆寫上日清食品自創立以來111年的歷史背景和發展里程碑、安藤百福的三大發明——即食麵、合味道杯麵和「太空拉麵」(Space Ram)及背後的趣聞和小知識。同時，館內亦設置打卡位，包括稱為「杯麵牆」齊集全球各地不同口味及包裝的合味道杯麵，讓大眾了解其獨特之處及高達3米的立體「大杯麵」模型等供大眾拍照留念。

更多詳情：

為讓港人可親身體驗日清食品的製作過程，紀念館推出3大工作體坊，包括曾在香港國際機場設立「我的合味道工作坊」及「出前一丁工作坊」的體驗店（Pop-up Store）將會再次回歸，由自己一手一腳製作及設計包裝的日清食品，兩者價錢分別為60元和120元，惟出前一丁工作坊」將於4月中旬才正式開放予大眾，最新詳情會定期於官方網站公布。

此外，全球獨家限定的「榖物麥片工作坊 (My Granola Factory)」 亦首度登場，價錢為60元 ，透過影片互動模式，令參加者更深入了解榖物麥片的製作過程及技巧，同時可以選擇自己喜愛的配搭材料，僅需30分鐘便製作獨一無二的榖物麥片。值得留意，為嚴格控制人流，確保現場環境衛生安全 ，所有工作坊已縮減一半或更多名額，以確保場內人士有適當的社交距離 ，故參加者需預先於網上購買工作坊的票飛，並於官網預約活動時間。

因應疫情，紀念館已採取適當的防疫措施，包括每日進行清潔及消毒工作，每節工作坊完結後亦會進行消毒，館內全體員工須每14日提交新冠病毒核酸檢測陰性結果證明；訪客入場前亦須先量度體溫，並使用「安心出行」或提供資料作登記。

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