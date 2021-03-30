英國首階段解封 民眾即去公園開派對

英國周一（29日）踏入解封第一階段的第二步，英國政府放寬民眾戶外聚會的限制。大量英國民眾趁政府放寬戶外聚會，急不及待前往公園與親友相聚或開派對，不少人更於戶外飲酒和做運動。

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英國周一起放寬更多防疫限制措施，包括允許兩個家庭或最多6人戶外聚會，場地涵蓋私人花園和公園。如網球場和高爾夫球場會等戶外體育設施重新開放，戶外體育運動亦會恢復，婚禮容許最多6人出席。

民眾相隔四個月後獲准於戶外聚會，英格蘭多個公園及戶外場所都出現人潮。有大批人聚集於諾丁漢市中心植物園，有民眾於聚會期間飲啤酒。民眾狂歡過後，於園内留下大量空啤酒罐、紙皮、水樽等垃圾。

至於在劍橋郡的Lammas Land公園，也有很多年輕人聚在一起飲葡萄酒，為能再次與好友相聚而暢飲慶祝。不少人在聚會時不戴口罩，也沒有保持社交距離。

英國政府批准戶外體育設施重新開放，英格蘭民眾都紛紛重新到戶外做運動。泳客前往倫敦海德公園内的露天泳池Serpentine Lido游水，也有人選擇到般尼茅夫（Bournemouth）海灘上曬日光浴，在倫敦等地的公園慢跑或踩單車。

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但英國旅遊大臣何德森（Nigel Huddleston）重申，英國目前只允許兩個家庭或最多6人戶外聚會。他指出如警察於戶外發現有人違反規則，有權要求民眾分開甚至作出罰款。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）早前也呼籲民眾保持謹慎，指出歐洲確診個案不斷增加，再加上變種病毒威脅，希望民眾遵守抗疫措施。

英國政府公布的解封路線圖

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責任編輯：鄭錦玲