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【遊戲產業】Koch Media落戶香港　拓大中華、南韓及東南亞市場

商業 14:34 2021/03/30

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Koch Media在香港開設辦事處，並以香港為地區據點拓展亞洲業務。

疫情下有更多人玩遊戲，有相關公司看好市場前景。Koch Media主要在全球開發、發行及代理電玩遊戲、虛擬實境遊戲、遊戲硬件和周邊商品。該公司今日宣布，在香港開設辦事處，並以香港為地區據點拓展亞洲業務。

該公司亞洲區特許經營經理Jeremy Zitná表示，亞太區是全球遊戲市場最大收入來源，在香港設立據點，將有助公司把握區內龐大的商機。而目前全資經營多個遊戲品牌，包括：Deep Silver、Ravenscourt、Milestone和Vertigo Publishing。

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香港辦事處　管理大中華、南韓及東南亞市場
他指出，計劃藉香港新辦事處，進入亞洲市場。故香港辦事處將負責大中華、南韓和東南亞區內的市場，包括推廣活動、宣傳亞洲發行的電玩遊戲，以及提升遊戲品牌形象。

同時，該公司亦有意與本地電玩遊戲開發商建立合作夥伴關係，在本地或全球共同發行其遊戲機或電腦遊戲。據悉，目前擁有的發行辦事處和開發商，遍佈西方市場，在超過25個地方設立據點。

投資推廣署助理署長蔣學禮表示，香港是全球其中一個人均遊戲收入最高的地方。故吸引國際遊戲開發商，選擇在香港發行遊戲，並且作為進軍亞洲市場的其中一個部署。他期待有更多遊戲發行商和開發商，以香港為據點擴展區內業務。

責任編輯：馬意文

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