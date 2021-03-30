【中國文化】2020六大考古新發現出爐 發現最早石雕蠶蛹

首屆山西考古新發現論壇於周一(29日)山西太原舉行，12項考古發掘項目是由新石器時代至元明時期。在今年，山西的考古發掘項目累計共有96項，出土文物更高達9000多件。

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當中，運城夏縣師村新石器時代遺址顯示出早期仰韶夯土遺存，是黃河流域目前發現最早的夯土，對研究中國夯土工藝的起源極具價值。另外，師村遺址出土4枚仰韶早期的石雕蠶蛹，是中國目前發現最早的石雕蠶蛹，也成中華文化的重要標誌之一。運城垣曲北白鵝東周墓地也出土了一系列文物，包括果酒、女性化粧品盒等，填補中國在先秦時期的果酒空白時期，同時是目前東亞地區最早發現果酒的證據。

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經過考古專家和媒體記者的投票評選，2020年山西省六大考古新發現分別是運城夏縣師村新石器時代遺址、忻州偏關天峰坪新石器時代遺址、運城垣曲北白鵝東周墓地、朔州朔城區後寨戰漢墓地、陽泉城區平坦垴漢代古井遺址，以及大同平城區七裏村北魏墓地。

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責任編輯：羅浩濂