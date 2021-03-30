▲ 【家庭負債】金管局：港家庭負債風險仍可控 密切留意銀行貸款質素的變化

香港家庭負債佔本地生產總值的比率持續上升，尤其是去年的上升幅度較大。金管局高級助理總裁劉應彬折解，家庭負債比率在過去一年顯著上升，主要原因是由於香港經濟去年錄得有史以來最大的跌幅，名義本地生產總值下跌5.4%，即使家庭債務增長在去年已經由2019年的12.8%，放緩至去年的5.5%，但本地生產總值下跌仍然繼續推高家庭負債比率接近10個百分點。

劉應彬稱，經濟衰退時，本地生產總值大幅收縮並推高家庭負債比率這個情況屬正常現象，並非香港獨有，在美國、英國、日本等地也有出現。

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目前香港家庭負債的最大組成部分是住宅按揭貸款（68%）及其他私人用途貸款（27%），而信用卡墊款只佔很小部分（5%）。由於香港的大部份家庭貸款屬於投資相關的有抵押貸款，所以經濟下行為香港銀行帶來的信貸風險相對較低。

劉應彬指，要看家庭財務穩健的情況，亦不能單看家庭負債比率，還需看家庭的資產狀況，包括資產相對負債比率、資產質素等等。根據我們估算，香港整體家庭存款總額，亦即不受資產價格影響的家庭資產，是家庭負債總額的3倍，跟其他主要經濟體，如英、美，甚至日本相比，香港的家庭資產淨值對負債比率更是最高。

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他認為，香港整體家庭信貸質素良好，家庭財務狀況穩健，雖然預料在一段時期內，週期性和結構性因素均會令家庭負債對本地生產總值比率維持在較高水平，但相信香港整體家庭負債的風險可控，大家不用太擔心，金管局亦會一如既往繼續確保銀行審慎批出貸款，及密切留意銀行貸款質素的變化。

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編輯：陳韻妍