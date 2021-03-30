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澳洲兩醫護未打疫苗成缺口 爆發社區感染

環球社會熱點 13:48 2021/03/30

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澳洲昆士蘭省政府因出現新冠肺炎英國變種病毒的本土個案，宣布封城三日。當地衛生部門隨後發現，源頭來自兩名未接種新冠疫苗的醫護人員，兩人隸屬同一醫院，而且傳染速度甚快，甚至形成社區感染現象，恐怕未來出現的感染個案會大幅上升。

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昆士蘭衛生部官員表示，兩日內合計共有15宗社區感染個案。在新發現的8個案例中，6名感染者與未接種新冠疫苗醫護人員有接觸。基因測試顯示，治療新冠肺炎患者病房工作的醫護人員因與從海外回國人士接觸而感染。

衛生部追蹤另外兩宗新增病例，發現源頭來自同一醫院工作的一名醫生，醫生在3月9日證實確診。兩人同屬雅麗珊郡主醫院（Princess Alexandra Hospital）員工。衛生部指有關社區人數眾多，恐怕更多人已經受感染。

昆士蘭州長帕拉什丘克（Annastacia Palaszczuk）表示，目前討論周四（4月1日）是否能夠解封仍然太早，州政府需要每日檢視情況再作決定，希望能夠阻止病毒擴散至其他社群。

責任編輯：吳漢培

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