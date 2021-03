【Archegos斬倉】Bill Hwang花8年東山再起、1周幾清袋　老虎基金創辦人仍看好「我是他超級擁躉」

由老虎基金前高層Bill Hwang 成立的家族辦公室Archegos Capital Management,被指多家持股上周補孖展不果,投行急斬倉累中概股、美國傳媒股急瀉,更有大行承認在斬倉Archegos時大額虧損。Bill Hwang師父、老虎基金系創辦人Julian Robertson接受外電訪問時形容,Archegos 事件可以發生在任何人身上,遺憾剛好發生在Bill Hwang 身上,但他依然願意投資在Bill Hwang身上,形容自己是他超級擁躉「I’m a Great Fan」。

現年88歲的Robertson早年成立老虎基金,Bill Hwang主理Tiger Asia,被視為老虎基金系「Tiger Cub(幼虎)」成員,但Tiger Asia於2008、09在香港捲內幕交易案,遭美國、香港監管機構出手懲罰,繼而關閉Tiger Asia,所有限制於去年4月才完全解除。

圖看Archegos 重倉股近一周表現

老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧 7年前遭香港證監逐出港股,可見【下一頁】

Bill Hwang 2012年成立家族辦公室Archegos Capital,近年幾乎恢復所有名氣、東山再起,再獲投行批出高槓桿額度的操作,但上周美國傳媒股ViacomCBS高位配股、美國證交會SEC擬落實《外國問責法案》令百度(美:BIDU)和唯品會(美:VIP)等中概股急跌,連同中國電子煙新監管令霧芯科技(美:RLX)大跌。市場消息指,在多家重倉股大跌下,Archegos無力補倉,觸發是次事件。

Archegos 被斬倉規模依然未明朗,但市場消息指多家投行在事件沽出逾200億美元股份。

Robertson在訪問中指,上一次與Hwang 會面已是數月前的事,對Archegos 哪裡出錯未有頭緒,估計他做了很錯的商業決定。Robertson 形容,Hwang 是很好的投資者,是很虔誠的基督徒,相信他會從事件中學習,期望他可以東山再起,也願意投資在他身上。

他不是願意做小事的人,這點我可以肯定。(He’s not one to be tiny, that’s one thing for sure.)