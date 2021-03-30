【Archegos斬倉】Bill Hwang花8年東山再起、1周幾清袋　老虎基金創辦人仍看好「我是他超級擁躉」

▲ Bill Hwang花8年東山再起、1周幾清袋 老虎基金創辦人仍看好「我是他超級擁躉」

由老虎基金前高層Bill Hwang 成立的家族辦公室Archegos Capital Management，被指多家持股上周補孖展不果，投行急斬倉累中概股、美國傳媒股急瀉，更有大行承認在斬倉Archegos時大額虧損。Bill Hwang師父、老虎基金系創辦人Julian Robertson接受外電訪問時形容，Archegos 事件可以發生在任何人身上，遺憾剛好發生在Bill Hwang 身上，但他依然願意投資在Bill Hwang身上，形容自己是他超級擁躉「I’m a Great Fan」。

現年88歲的Robertson早年成立老虎基金，Bill Hwang主理Tiger Asia，被視為老虎基金系「Tiger Cub（幼虎）」成員，但Tiger Asia於2008、09在香港捲內幕交易案，遭美國、香港監管機構出手懲罰，繼而關閉Tiger Asia，所有限制於去年4月才完全解除。

圖看Archegos 重倉股近一周表現

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老虎基金Bill Hwang盛傳中概股巨虧 7年前遭香港證監逐出港股，可見【下一頁】

Bill Hwang 2012年成立家族辦公室Archegos Capital，近年幾乎恢復所有名氣、東山再起，再獲投行批出高槓桿額度的操作，但上周美國傳媒股ViacomCBS高位配股、美國證交會SEC擬落實《外國問責法案》令百度（美：BIDU）和唯品會（美：VIP）等中概股急跌，連同中國電子煙新監管令霧芯科技（美：RLX）大跌。市場消息指，在多家重倉股大跌下，Archegos無力補倉，觸發是次事件。

Archegos 被斬倉規模依然未明朗，但市場消息指多家投行在事件沽出逾200億美元股份。

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Robertson在訪問中指，上一次與Hwang 會面已是數月前的事，對Archegos 哪裡出錯未有頭緒，估計他做了很錯的商業決定。Robertson 形容，Hwang 是很好的投資者，是很虔誠的基督徒，相信他會從事件中學習，期望他可以東山再起，也願意投資在他身上。

他不是願意做小事的人，這點我可以肯定。（He’s not one to be tiny， that’s one thing for sure.）

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編輯：麥德銘