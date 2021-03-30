▲ 【保險索償】香港去年583宗保險索償投訴近5年最低 旅遊保險投訴增6成

因去年疫情爆發人員往來減少，保險索償投訴委員會去年接獲583宗索償投訴個案，為近5年來最低。當中結案的349宗投訴個案中，150宗涉及住院或醫療保單，107宗涉旅遊保單，較前一年的67宗增加近6成。

保險索償投訴委員會主席徐福榮表示，349宗結案的投訴個案中，有一半表面證據均不成立，75宗達致雙方和解，10宗索償得直，38宗維持保險公司決定，另有46宗撤銷投訴。

他表示，過去兩年因社會運動及疫情影響，涉及較多旅遊保單的投訴，消費者需留意索償是否符合保單的基本要求，如行程延誤非保單指定的受保原因導致、新冠肺炎不符合自然災害或「大流行」定義等，均可能無法索償。

委員會委員、香港保險業聯會壽險總會代表李紫蘭稱，至今未有收到疫苗相關的保險索償投訴，她建議消費者留意保單不保事項下是否列明注射預防性疫苗相關事項，若無列明，市民注射疫苗出現副作用住院則可以獲得賠償。

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編輯：陳健婷