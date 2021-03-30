李克強總理在答中外記者問中提到「今年財政政策不『急轉彎』，保持連續性和可持續性」，是對今年財政施策方向與力度的重要總結。從今年的財政預算草案和去年財政實際支出的細節處觀察，今年的財政刺激仍然力度不小。

從預算視角下的總量看，2021年一般公共預算赤字為35,700億元，赤字率為3.2%，低於2020年的3.6%。然而，由於可以通過從其他帳本調入和利用結轉結餘來確保赤字率控制在一般公共預算口徑內，以此作為衡量財政實際發力的標準並不精確。近年來，地方政府專項債發行量躍升，政府性基金盈餘、地方財政結轉結餘等成為填補一般公共預算赤字的重要發力點，導致一般公共預算赤字與實際財政發力程度的偏差持續加大。

為釐清細節，我們將赤字率區分為官方公布的一般公共預算赤字率，廣義預算赤字率以及IMF計算赤字率三類。國家帳本主要包含一般公共預算、政府基金預算、國有資本經營預算以及社會保險基金預算四本帳，出於實現一般公共預算赤字率、補充社保基金等目的，四本帳內部存在一些資金的調度，因而廣義預算赤字率需要考慮的是四本帳整體的收支缺口。其中，政府性基金預算帳目的收支得以平衡，依賴於專項債及特別國債的融資補充。而社會保險基金預算「只進不出」，此前滾動結轉結餘並不會在當年用於填補缺口，我們在評估當年財政刺激力度時可以暫不考慮。相較上述廣義預算赤字率，IMF計算的赤字率則更為綜合全面，不僅包含第四本帳社保基金當年的結轉結餘，還囊括了地方城投平台、特別建設基金、產業引導基金等地方政府隱性融資手段。但由於城投平台債務發行量等隱形融資手段不納入財政預算方案，IMF赤字率在追溯往年的整體財政狀況較為精準，而廣義預算赤字率則更適宜用來評判政府當年的財政刺激力度。

經我們計算，2021年的廣義預算赤字率達到7.9%，雖然顯著低於2020年的10.6%，但也高於2019年疫情前的6.5%。從細分項看，抗疫特別國債的退出展現了避免過度刺激、按需調整政策的導向，而專項債新增發行限額為3.65萬億，佔GDP的3.3%，相比2020年僅下降了1,000億，保民生、保就業、保市場主體的力度不減。此外，2020年財政存款不斷擴張而基建增速低迷，映射出大量資金可能沉澱在地方融資平台而未實際投入運用，今年專項債的實際運用規模或超過去年。因此，財政政策總體保持延續性，刺激力度適當，對處於復甦進程中的經濟支撐作用仍舊明顯。