【平板電腦】三星平板Galaxy Tab A7 Lite規格曝光　配備8.7吋屏幕及5100mAh電池容量

▲ 傳三星（Samsung）將在6月份發布Galaxy Tab A7 Lite，最近有關該機的產品規格曝光。

新冠肺炎疫情下，市場對平板及電腦等設備需求提升。早前已有報道指出，三星（Samsung）會在本年6月份發表Galaxy Tab A7 Lite，以及Galaxy Tab S7 Lite系列兩款平板電腦。

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外國知名爆料達人Evan Blass，早前曝光Galaxy Tab A7 Lite系列的產品規格。他指Galaxy Tab A7 Lite或會採用8.7吋屏幕，配備聯發科Helio P22T芯片。另外也配置3GB RAM儲存空間，電池容量具5100mAh。從曝光圖片中可看出，機背的相機僅採用單鏡頭設計，同時也沒有配備閃光燈。

有消息人士表示，Samsung會在6月份發表兩款「Lite」平板電腦。除了Galaxy Tab A7 Lite之外，另外還有Galaxy Tab S7 Lite，該機採用12.4 吋屏幕，或推出支援Wi-Fi 及5G兩個不同版本。傳5G版會採用Snapdragon 750G芯片，配備4GB RAM儲存空間。

責任編輯：李寶如