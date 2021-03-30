【港鐵減價】港鐵楊美珍：減價要考慮多方面因素　九五折車費優惠已盡了力

▲ 楊美珍指，港鐵要考慮多方面因素，包括需要有足夠成本維持服務，同時要保住員工。

港鐵 （00066） 將於6月27日起減價1.7%，但同時削減部分車費優惠。港鐵商務總監楊美珍出席電台節目時指，減價與提供優惠是兩件不同的事情，八折車費是因應疫情推出，八折車費於本月底完結後，港鐵再以公司資源繼續提供九五折車費優惠。

楊美珍強調，明白有市民希望減價幅度愈大愈好，但港鐵要考慮多方面因素，包括需要有足夠成本維持服務，同時要保住員工，而4月至6月底的九五折車費優惠，涉及2億多元，全數由港鐵支付。

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她又指，疫情下要平衡多方面需求，港鐵提供九五折優惠可說是盡了力，因疫情下封關令收入大減，包括高鐵停運、其他路線客量大跌，但港鐵不想影響員工，亦盡量維持繁忙時段班次，增加車站防疫設施。

港鐵去年本地鐵路服務總乘客量下跌31.5%，行政總裁金澤培早前在業績發布會時指，乘客量（特別是來自遊客的乘客量）並不會馬上恢復至正常水平，預計港鐵回復至疫情前水平需時長達一年。

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「港鐵都會票」、「全月通加強版」及「屯門–南昌全日通」每月100元折扣優惠，將於6月底屆滿。不過，港鐵稱，乘客購買7月至12月的「全月通加強版」以及於7月1日至2022年1月1日期間購買「港鐵都會票」，仍會有50元折扣。

楊美珍建議，市民可購買港鐵月票，車費減幅會較大，以天水圍到紅磡為例，單程車票22.3元，購買月票有100元回贈，加上政府的交通津貼，每程實際車費低至8元。

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編輯：陳韻妍