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今日推介恒地| 豐盛服務、鞍鋼股份、工行、申洲國際、中國人壽最新部署最新部署（立即觀看）

股市 13:01 2021/03/30

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恒生指數中午收報28672點，升334點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介恒基地產 （00012） ，另亦會分析豐盛服務集團 （00331） 、鞍鋼股份 （00347） 、工商銀行 （01398） 、申洲國際 （02313） 及中國人壽 （02628） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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