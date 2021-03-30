【國債入WGBI】渣打劉潔：外資參與者更多元化　每月約36億至40億美元被動資金流入國債市場

▲ 劉潔稱，外資部署海外投資時，初時普遍偏好安全度較高的資產，料今年外資購入國債佔比會升至約30%。

富時羅素（FTSE Russell）自10月29日起將中國國債納入富時世界國債指數（WGBI： World Government Bond Index）及其相關指數，渣打中國宏觀策略部主管劉潔認為，納入時間較原先估計慢了3倍，預期被動性資金流入總量可能因此增加，但每月流入額度將減少三分二，有助減低被動資金流入中國債市引起的市場波動。

劉潔預期，今年約有1300億至1560億美元資金流入中國債市，而國債納入指數後，預計被動資金每月流入額約36億至40億美元，相對於1及2月平均流入額約150億美元，意味被動資金流入額只佔約六分一，對中國債市來說比例很小，所以對中國債市及人民幣的影響不大。

富時羅素將國債納入WGBI詳情，可見【下一頁】

她表示，近年外資加速部署中國債市，因中國國內生產總值（GDP）佔全球GDP約17%，貿易額亦佔全球約14%，對不少國家來說，中國是其最大的貿易夥伴，反映中國市場大得以忽略，其次是全球低息環境下，資金若要尋找有回報的資產，回報率約3厘的中國債券是理想選擇。

截至去年底，外資持有在岸中國債券規模約5110億美元，去年約有1630億美元資金流入中國在岸債市，當中大部分為國債。外資去年購入國債約5710億元人民幣，佔去年中國國債發行量14%，劉潔稱，外資部署海外投資時，初時普遍偏好安全度較高的資產，料今年外資購入國債佔比會升至約30%。

今年來中國逾百億美元債務違約，可見【下一頁】

劉潔指，近年流入中國債市的私人投資者不斷增加，令國債投資者基礎更分散，外國政府持債佔比由2018年的78%，降至去年第三季的55%，反映外資參與者更多元化，如日本退休基金等，預期未來三年流入額更大。

「中國債券與國際債券的關聯度較低，適合外資作分散投資。」劉潔透露，愈來愈多外資不只為分散投資而投資中國，而且成立了投資國債的新基金，加上人民幣基本面仍佳，今年來人民幣兌一籃子貨幣仍有上升，只是兌美元略為走低，相信外資會繼續流入中國債市。

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編輯：陳韻妍