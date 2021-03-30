【機迷熱話】Switch遊戲《魔物獵人崛起》爆紅　上市僅三日全球銷量突破400萬套

▲ 《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise）遊戲上市不足3日，其全球銷量現已突破400萬套。

一眾機迷期待的《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise）遊戲，於上周五（26日）正式發布，並登陸Switch平台。新遊戲上市不久，已受到全球玩家歡迎，據官方數據顯示，《魔物獵人崛起》的全球銷量現已突破400萬套。

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由日本遊戲開發商卡普空（CAPCOM）推出的《魔物獵人崛起》遊戲，在全球上市僅三日，現時官方透露，該遊戲銷量增長迅速，其數碼及實體版的銷量已突破400萬。不過仍未能打破2017年推出的《魔物獵人世界》遊戲銷售記錄。

據悉，當時《魔物獵人世界》在Xbox One及PlayStation 4平台上架，推出三日之後便售出 500萬套。目前《魔物獵人崛起》僅在Switch平台上推出，預計明年或會支援Windows平台，相信屆時會掀起另一波熱潮。

另外CAPCOM也指，截至去年年底，公司旗下推出的《魔物獵人》系列遊戲，在全球銷量已累積6600萬套。

責任編輯：李寶如