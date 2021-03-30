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【業績|港口】招商局少賺38%減末期息至0.51元　中遠海運港口末期息增至2.256美仙　股息齊達5.7厘

股市 12:28 2021/03/30

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招商局少賺38%減末期息至0.51元　中遠海運港口末期息增至2.256美仙　股息齊達5.7厘

招商局 （00144） 、中遠海運港口 （01199） 兩家港口股齊公布業績，表現不一。招商局去年盈利按年跌38%至51.5億元，宣派末期息0.51元，全年派息0.69元，分別按年少12%和14%。中遠海運港口去年盈利增13%至3.475億美元（約27億港元），第二次中期息2.256美仙，全年派4.324美仙（折合0.336港元）。

以招商局半日股價11.96元，現價周息率為5.77厘。中遠海運港口半日報5.9元，周息率5.69厘。

招商局去年完成集裝箱吞吐量按年增8%至120.5億個標準貨櫃（TEU，標準集裝箱），而散雜貨吞吐量就跌9%至4.11億噸。招商局表示，去年內地、香港和台灣的集裝箱吞吐量按年增0.8%，增長主要受惠於Terminal Link 去年3月完成收購8個碼頭，支撐增長。

招商局全年收入大持持平，錄89.45億元，經營溢利則跌0.1%至41.6億元。盈利下跌主要受年內政府收回位於汕頭若干地塊的拆遷補償淨收益7.75億元，較2019年在前海、汕頭類似補償35.9億元為少影響。另外，招商局去年終止一間合營企業以權益法計算的稅後收益 9.12億元及一間附屬公司的商譽減值損失6.21億元。

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中遠海運港口方面，去年總吞吐量保持平穩，達12.4億個標準貨櫃，總權益吞吐量就跌3%至3845.6萬個標準貨櫃。

中遠海運港口去年收入按年跌3%至10億美元，毛利跌15%至2.3億美元。受惠年內出售張家港碼頭、揚州遠揚碼頭、江蘇石油化工、欽州國際碼頭的權益，特殊溢利金額增加令盈利提高。

中遠海運港口於今年先後公布，收購Red Sea Gateway Terminal Company Limited 的 20%權益、增持天津集裝箱碼頭34.99%至持有51%權益。

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編輯：麥德銘

港股 招商局港口（00144） 中遠海運港口（01199） 派息 業績公布

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