【吃雞手遊】騰訊PUBG Mobile去年日均進賬5700萬 全球累計收入近400億

▲ 騰訊「吃雞」遊戲《PUBG Mobile》全球吸金超過50億美元。

騰訊 （00700） 「吃雞」手遊（大逃殺類遊戲）《PUBG Mobile》（內地版本《和平精英》）推出三年，全球累計收入突破50億美元。據Sensor Tower數據，《PUBG Mobile》全球總收入達到51億美元（約398億港元），2020年吸金27億美元（約210億港元）。

數據顯示，去年首三季，《PUBG Mobile》平均每個季度收入為7.04億美元，雖然去年第四季度收入回落至5.55億美元，但今年首季再次迎來增長，達到7.09億美元。縱觀2020年，《PUBG Mobile》在全球App Store和Google Play日均吸金740萬美元（約5770萬港元）。

區域市場方面，中國iOS玩家在《和平精英》累計課金28億美元。海外市場的《PUBG Mobile》則合共吸金23億美元，其中美國為最大市場，貢獻12.7%的收入，日本次之，佔4.8%。

騰訊今日股價反彈，半日升1%，報618.5元，成交68億元。

Sensor Tower認為，《PUBG Mobile》作為全球最受歡迎的戰術競技手遊，成功不僅源於其在PC端的影響力，更由於為移動端的體驗做了大量優化，同時通過不斷推出賽季、品牌聯動等，該款遊戲在過去3年成功保持熱度，吸引玩家持續消費。

騰訊上季經調整盈利增30%符預期 金融科技「積極配合監管」【下一頁】

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編輯：陳健婷