【業績】北控水務去年純利41.8億元少賺15%　末期息持平派7.8仙

北控水務 （00371） 去年純利41.8億元，按年減少15%，主要因為水環境治理項目建造服務營業收入貢獻減少；除息稅折舊攤銷前溢利達97.3億元，按年減少8%，每股基本盈利41.57仙，末期息派7.8仙，按年持平；全年派息16.2仙，按年減12.4%，派息率39% 。

年內，收入減少一成至253.6億元，其中水處理服務收入升16%至89.6億元；水環境治理建造服務收入下跌26%至131.4億元，該分部業務利潤亦下跌26%至27.9億元。

截至12月底止，北控水務就合共1,334座水廠及鄉鎮污水處理設施訂立服務特許權安排及委託協議。年內新項目之每日總設計能力為380.1萬噸。由於項目到期等原因，年內退出項目之每日設計能力合共為106.6萬噸，年內每日設計能力淨增加273.6萬噸。

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編輯：吳敏芳