【展覽恢復】第18屆「香港春季購物節」及「香港春日美食節」復活節開幕　設有多項節目及禮遇（多圖）

▲ 第18屆「香港春季購物節」及「香港春日美食節」將舉行。（資料圖片）

疫情趨緩之際，本地消費展覽陸續舉行。第18屆「香港春季購物節」及「香港春日美食節」，以及第20屆香港家居潮流博覽及數碼生活及車品博覽，將於4月2日在香港灣仔會議展覽中心舉辦。

凡是即場購票入場人士，可獲贈限量福袋。禮品包括消毒噴霧、多用途清潔劑和喉糖等。憑20入場券票尾，可以參加「行哂全場有著數」。集齊指定2個攤位蓋印，可換領禮物。只要到指定位置，更會免費送出Mentos萬樂珠。

場內設有多項節目和優惠，包括：

1. 「家居大鬥法」

德國寶、韓國Clair和各家務高手於台上比賽，贏走指定家電。

2. 「誰是終極美食家大比拼」

在美食擂台上比拼，競逐禮品。

3. 台上消費大抽獎

在場內以電子或現金消費指定金額，可參加大會舞台每日舉行的大抽獎，贏取指定禮品。

4. 消費連環賞

憑消費大抽獎的抽獎券兌換券，免費玩活動，可獲場內指定服務，如密室逃脫、塔羅占卜、人體彩繪等。

5. 限量折扣優惠

場內指定商品以優惠價1元、10元、100元、半價發售。例如1元有售卡莉醬神惡魔雞煲醬、100元有售澳門鳳城利來手信福袋大禮包、100元有售袋鼠王家居有限公司米婭床褥等。

6. 登記Foodie Buddy Club會員

持有效入場票之人士包括現場購票、實體或電子入場贈券，登記抽獎及成為Foodie Buddy Club會員，並於展覽期內進場，即可參加大抽獎。

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香港春日美食節 展覽期至4月6日

另外，門票分為兩款，20元入場套票在5日展期內通行。而10入場票只適用於4月5日的晚上6時45分起入場，及4月6日的香港春日美食節。

展覽詳情：

1. 香港春季購物節

地點：香港灣仔會議展覽中心3號館

日期：4月2至5日

開放時間：4月2至5日上午10時至晚上8時

2. 香港春日美食節

地點：香港灣仔會議展覽中心3號館

日期：4月2至6日

開放時間：4月2至5日上午10時至晚上8時；4月6日上午10時至晚上7時

3. 香港家居潮流博覽及數碼生活及車品博覽

地點：香港灣仔會議展覽中心1號館

日期：4月2至5日

開放時間：4月2至4日上午10時至晚上8時；4月5日上午10時至晚上7時

責任編輯：馬意文