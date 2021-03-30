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[異動股] 聯控增持聯想股權至逾三成 後者半日大升13%

股樓投資 13:53 2021/03/30

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電腦生產商聯想集團(00992)獲母公司增持之下今日被炒上。聯想控股（03396）公布，斥約2.25億元增持聯想集團約0.19％股權，股權由約29.99％升至約30.18％。該集團指，上周五（26日）透過連串交易經聯交所在公開市場收購合共2252.6萬股聯想集團股份，每股聯想集團股份平均價格約9.976元。中午聯想大升13%收報11.36元，聯控亦升近3%收報12.1元。

【騰訊700】騰訊傳推出微小號功能 提供虛擬號碼堵截騷擾電話  詳情請看[下一頁]

聯控指，增持聯想所支付代價由內部資源及銀行借款支付，以維持對聯想集團的控股股權，以使於聯想集團CDR發行完成後，於聯想集團的股權將維持不少於30％，以及聯想集團將繼續作為其附屬公司，其財務業績將繼續合併入帳至其合併財務報表中。

【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股  詳情請看[下一頁]

聯想2月時曾表示，期望半年內完成回歸A股，以提升估值。

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撰文 : 李尚毅

聯想控股（03396） 聯想集團（00992） 港股

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