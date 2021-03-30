【A股布局】大股東缺水令公司增派股息？ Ａ股現土豪級派息

最近A股業績有奇怪現象，上市公司大解慳囊向股東派發「土豪級」股息。截至周一（29日），A股共有720家公司公布業績，有572家派現金股息，每10股派超過5元（人民幣，下同）的公司有91家，每10股派超過10元有31家。

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以中國神華（01088）為例，公司向每10股派發18.1元（含稅）。根據內地傳媒統計，佔去年國際財務報告準則下純利的100.3%。結果，刺激股價大漲。

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另一個土豪級例子，就是江鈴汽車（深：000555）去年多賺272.6%，至5.51億元，每10股派34.76元。公司截至去年底手頭現金達111.22億元。

有分析指，公司宣布派息，表明業績穩健，流動資金充裕，故向投資者派發現金紅利。而亦有其他解讀則是，很多A股公司的大股東實有國資委或地方政府，由於缺水則讓上市公司慷慨派息，紓緩其資金壓力，故手頭現金充裕的國企，未來仍有機會派巨額股息。

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記者：林衛