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【港股追蹤】比亞迪去年純利增逾1.6倍 績遜預期一度低見158元 中午跌幅收窄至3%

股樓投資 12:44 2021/03/30

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比亞迪（01211）公布，去年純利按年增逾1.6倍至42.3億元（人民幣，下同），扣除非經常性損溢的純利增11.8倍至29.5億元，每10股派息1.48元，即每股派14.8分。比亞迪早上一度跌近8%，報158港元，現跌3.6%，至164.9港元，成交20.2億港元。

【趣話財經】跟隨國家政策要低碳 三桶油目標變「無油」？  詳情請看[下一頁]

期內，比亞迪營收增22.6%至1566億元。當中，汽車、汽車相關產品及其他產品業務的收入約840億元，按年增32.8%。手機部件、組裝及其他產品業務的收入增長12.5%至約600億元；二次充電電池及光伏業務的收入增15%至約120.9億元。比亞迪預計，首季將錄得純利2至3億元，較去年同期增77.56%至166.34%；基本每股收益0.06元至0.09元。

【大行點睇】未來5年收入增5倍 瑞信大幅提高綠城服務目標價  詳情請看[下一頁]

比亞迪表示，儘管季節性因素對銷量造成影響，但新能源汽車仍然快速增長，新能源車型「漢」持續熱銷。燃油車方面，宋Plus的熱賣，助傳統車銷量繼續保持較快增長。受上游原材料價格波動影響，汽車業務盈利仍有待提高。手機部件及組裝業務方面，集團繼續積極強化與國際客戶的合作，推動業務實現平穩發展。

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撰文 : 趙家盈

比亞迪股份（01211） 港元 汽車 港股 營收 純利 人民幣 派息 新能源

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