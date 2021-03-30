【好想去旅行】卡塔爾航空夥PressReader　推全新數碼閱讀服務

▲ 卡塔爾航空宣佈與數碼閱讀平台PressReader合作，為乘客提供便利的數碼閱讀體驗。（卡塔爾航空提供圖片）

卡塔爾航空宣佈與數碼閱讀平台PressReader合作，為乘客提供便利的數碼閱讀體驗。自2021年3月起，乘客可透過卡塔爾航空的Oryx One機上娛樂應用程式，讀取或下載PressReader平台內多達6000多份的全球雜誌和報刊，在旅途中隨時隨地閱讀大量數碼內容。

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乘客可將Oryx One應用程式下載到他們的個人電子設備（PED）上，在應用程式介面的「報亭」選項中輸入預訂參考號（PNR），即可收藏各類心儀的精選雜誌或報紙。該項服務將在航班起飛前3天和航班抵達後7天內提供，安裝Oryx One應用程式的用戶，可將下載內容一直保存在數碼圖書館中。

據估計，這項全新升級的數碼閱讀體驗，有助每年減少1,000噸以上機場及機上實體刊物的浪費。此外，與其他航空公司的數碼閱讀服務不同的是，卡塔爾航空的乘客無須離開Oryx One介面或下載任何附加應用程式，即可隨時閱讀大量內容。

Oryx One應用程式可在Google Play 商店和蘋果應用商店下載，乘客可隨時透過該應用程式，獲取娛樂清單或下載內容。

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責任編輯：朱悅瀅