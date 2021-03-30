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二手價量齊升　元朗10年最旺　新界西北掀破頂潮？

股樓投資 12:24 2021/03/30

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二手樓市續旺，不少地區成交量已重返辣招前水平，其中新界西北最顯著，中原王勤學說，元朗區本月累錄約266宗成交，創10年半以來的單月新高，而且回到2010年額外印花稅實施前水平。值得留意的是，部分屋苑成交價創新高。

溱柏2座中層D室，實用面積952平方呎，四房套房連儲物房間隔，日前以1,120萬元沽出，創屋苑標準分層單位成交價新高，實用呎價11,765元。資料顯示，原業主於2014年9月以828.5萬元一手買入單位，持貨6年半，現帳面賺291.5萬元，物業期內升值35%。

延伸閱讀 逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年【下一頁

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此外，YOHO Midtown亦錄得高價成交，屋苑9座高層A室，實用面積525平方呎，兩房間隔，原叫價920萬元，議價後以888萬元易手，屬屋苑標準分層兩房單位近3年來新高，重返2018年中水平，實用呎價16,914元。資料顯示，原業主於2017年6月以750萬元買入單位，持貨近4年，現帳面賺138萬元，物業期內升值18%。

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撰文 : 黄卓賢

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