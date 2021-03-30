二手價量齊升　元朗10年最旺　新界西北掀破頂潮？

二手樓市續旺，不少地區成交量已重返辣招前水平，其中新界西北最顯著，中原王勤學說，元朗區本月累錄約266宗成交，創10年半以來的單月新高，而且回到2010年額外印花稅實施前水平。值得留意的是，部分屋苑成交價創新高。

溱柏2座中層D室，實用面積952平方呎，四房套房連儲物房間隔，日前以1,120萬元沽出，創屋苑標準分層單位成交價新高，實用呎價11,765元。資料顯示，原業主於2014年9月以828.5萬元一手買入單位，持貨6年半，現帳面賺291.5萬元，物業期內升值35%。

延伸閱讀 逸璟．龍灣減價近一成賣 三房大宅劈價逾百萬 叫價平過2018年【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

此外，YOHO Midtown亦錄得高價成交，屋苑9座高層A室，實用面積525平方呎，兩房間隔，原叫價920萬元，議價後以888萬元易手，屬屋苑標準分層兩房單位近3年來新高，重返2018年中水平，實用呎價16,914元。資料顯示，原業主於2017年6月以750萬元買入單位，持貨近4年，現帳面賺138萬元，物業期內升值18%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機