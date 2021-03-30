  • 28°C
香港時間 : 2021330日 (二) 14:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】首劑接種後兩周具明顯效用 輝瑞莫德納疫苗實際效力達九成

環球政經 13:03 2021/03/30

分享：

美國疾病管制及預防中心（CDC）周一（29 日）公布首份新冠疫苗效用試驗結果，研究發現不論出現病徵與否，接種首劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗後的有效率已達80%，完成接種兩劑疫情注射後更會提升至90%。

德國呼籲其他國家 為最貧窮地區提供疫苗資金

是次測試由12月14日至今年3月13日進行，測試對象為3950名高危人士，包括醫護人員、急救員及其他維持社會運作的工種人員。測試期間，不論出現病徵與否，測試者需要每周自行進行鼻拭子採樣。

測試結果發現，完成接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗的2479名人員中，只有3位在測試過程中確診；477名只曾接種一單劑的測試者中，有8位確診，至於沒有接種任何疫苗的994名對照組，則有161 人確診。

截至周一，美國已有5261萬人完成接種新冠疫苗，佔美國總人口15.8%，當中近94%是注射輝瑞或莫德納疫苗，而有約6%則是接種2月底才獲美國食品及藥物管理局（FDA）緊急使用授權的強生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

人口 疫情 工種 美國 輝瑞 疫苗 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

[異動股] 聯控增持聯想股權至逾三成 後者半日大升13%

下一篇文章

【基金爆倉】對冲基金爆倉火燒連環船 全球銀行業料蝕60億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年
逸璟．龍灣減價近一成賣　三房大宅劈價逾百萬　叫價平過2018年
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」