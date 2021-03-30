【新冠肺炎】首劑接種後兩周具明顯效用 輝瑞莫德納疫苗實際效力達九成

美國疾病管制及預防中心（CDC）周一（29 日）公布首份新冠疫苗效用試驗結果，研究發現不論出現病徵與否，接種首劑輝瑞（Pfizer）或莫德納（Moderna）疫苗後的有效率已達80%，完成接種兩劑疫情注射後更會提升至90%。

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是次測試由12月14日至今年3月13日進行，測試對象為3950名高危人士，包括醫護人員、急救員及其他維持社會運作的工種人員。測試期間，不論出現病徵與否，測試者需要每周自行進行鼻拭子採樣。

測試結果發現，完成接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗的2479名人員中，只有3位在測試過程中確診；477名只曾接種一單劑的測試者中，有8位確診，至於沒有接種任何疫苗的994名對照組，則有161 人確診。

截至周一，美國已有5261萬人完成接種新冠疫苗，佔美國總人口15.8%，當中近94%是注射輝瑞或莫德納疫苗，而有約6%則是接種2月底才獲美國食品及藥物管理局（FDA）緊急使用授權的強生（Johnson & Johnson）單劑型疫苗。

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