【鄭志剛投資】鄭志剛C資本聯手平保碧桂園創投　領投國產芯片企業壁仞科技B輪融資

▲ 鄭志剛Ｃ資本聯手平保碧桂園創投 領投國產芯片企業壁仞科技B輪融資

2019年才成立的國產芯片設計公司壁仞科技完成B輪融資，由新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛旗下私人投資C資本、中國平安 （02318） 、碧桂園創投聯合領投。壁仞科技稱，成立近一年多已累計融資47億元人民幣，為該領域融資速度及融資規模紀錄，會繼續吸引行業頂尖人才、引領技術創新、推動大規模應用。

壁仞科技總部設於上海，公司介紹自己主力研發原創的通用計算體系，建立高效的軟硬件平台，同時在智能計算領域提供一體化的解決方案。從發展路徑上，壁仞科技將首先聚焦雲端通用智能計算，逐步在人工智能訓練和推理、圖形渲染、高性能通用計算等多個領域趕超現有解決方案。

鄭志剛SPAC遞交美國上市申請 集資最多23.4億元，可見【下一頁】

壁仞科技B輪融資的投資還包括源碼資本、國盛集團國改基金、嘉實資本、招商局資本、BAI（貝塔斯曼亞洲投資基金）、中信證券投資、沂景資本、大灣區共同家園發展基金、中俄投資基金、和玉資本（MSA Capital）、華創資本等跟投，過去融資就獲啟明創投、IDG資本、華登國際中國基金、高瓴創投等領投。

鄭志剛稱，在國產智能芯片高速發展的大趨勢下，壁仞科技擁有中國最頂尖的技術團隊，期待壁仞科技所推動的算力革命賦能產業，重塑消費者體驗。

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編輯：麥德銘