恒生健康管理App已正式上架　一站式平台提供健康管理服務、遙距視像醫療諮詢及健康保障方案 

恒生銀行的全新健康管理服務 – 恒生Olive健康管理App (「Olive」)已正式上架。這個健康管理App糅合了數碼創新科技及保健專業知識，旨在提升用戶的健康生活。Olive由恒生、香港中文大學醫院 (「中大醫院」)及卓健醫療服務有限公司 (「卓健醫療」)合作打造，是一個一站式健康方案平台，讓恒生客戶無論在任何時候均可享用健康管理服務。



Olive 希望用戶可每天一點一點地吸收和累積健康管理的知識，提升他們的健康生活。透過恒生、中大醫院及卓健醫療的跨領域合作，用戶足不出戶便可在Olive這個一站式平台輕鬆享用全方位的健康管理服務。Olive提供一系列線上健康管理服務，包括健康監測、健康網店，以及中大醫院和卓健醫療專家提供的健康資訊，同時客戶亦可透過Olive簡便易用的介面預約卓健醫療的門診服務和遙距視像醫療諮詢，以及一系列由恒生提供的保險保障方案。



為進一步鼓勵Olive用戶提升他們的健康生活，Olive設有獎賞計劃鼓勵用戶接受各種健康「挑戰」，例如追蹤每日步數及完成健康問答等，以賺取積分獎賞，積分可換領恒生提供的指定服務優惠，以及由卓健醫療所提供的健康相關服務。



恒生銀行保險業務主管林禧彥表示: 「Olive是恒生推出有關創新的健康管理計劃第一步，隨著社會越趨重視全面健康生活，我們致力協助客戶提升這方面的知識，並協助將之在日常生活中付諸實行。這次與專業夥伴中大醫院及卓健醫療的合作，讓我們攜手建立一個以專業知識為基礎的全面保健及健康方案。」



林續表示:「去年恒生保險透過數碼渠道銷售之保險業務有良好進展，保單數目增加89%，新做保單保費則增加59%¹。隨著越來越多客戶利用數碼渠道投保以滿足其對保險服務的需要，Olive可更進一步提升客戶的數碼體驗。我們希望透過推出Olive，讓用戶更容易保持一個健康的生活方式，並滿足他們為家人及關心的人對健康保障的需要。」



此外，準備足夠的保障以應對突如其來的醫療開支與保持健康生活方式同樣重要。在所有長期病患中，癌症是香港的頭號殺手²。為鼓勵客戶可以早些為未來做好規劃，恒生特別為下載了Olive的客戶提供癌症保障首10個月保費豁免³，無須身體健康檢查。



非恒生客戶也可以透過Olive 閱讀專業健康資訊，提升他們有關個人健康的知識。 Olive 現可於App Store⁴ 及Google PlayTM⁵ 下載，或可掃描以下QR code直接下載。

備註:

1. 2020全年業績報告，恒生銀行

2. 在2018年，癌症為香港的頭號殺手，有14,594人因癌症離世，佔全港整體死亡人數30.7%。(資料來源: 2018 年香港癌症統計概覽，醫院管理局)

3. 有關條款及細則及其他推廣優惠可瀏覽恒生銀行網頁

4. Apple、Apple logo 及 iPhone 為 Apple Inc. 在美國及其他國家之註冊商標。App Store 為 Apple Inc. 之服務商標。

5. Google Play 和 Google Play 標誌均為 Google LLC 的商標。

恒生銀行的全新健康管理服務 – 恒生Olive健康管理App提供一系列線上健康管理服務，包括健康監測、健康網店，以及中大醫院和卓健醫療專家提供的健康資訊，客戶亦可透過Olive簡便易用的介面預約卓健醫療的門診服務和遙距視像醫療諮詢，以及一系列由恒生提供的保險保障方案。



（資料由客戶提供）