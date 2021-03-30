【行業分析】環保政策利好紙價向上 造紙行業景度高

隨着經濟復甦，市場對中上游材料的需求持續上升，紙張便是一例。業內人士指，3月紙漿價格走向，利好白卡紙價格上漲，配合環保政策、消費升級，顯示行業景氣度不俗。

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據內地報道，龍頭紙企白卡紙接單價格已突破萬元大關。250至400克主流品牌白卡紙接單含稅價格為侽噸9,810至10,010元（人民幣，下同），環比上漲21.3%，同比增加65.8%。

至於4月，近日紙企普遍將接單價上調每噸500元，換言之，屆時紙價同比將上漲70%或以上。

業內人士透露，去年當局推出全國餐飲行業禁止使用不可降解一次性塑料吸管，令市場對以紙代塑的預期增強，尤其外賣行業。有機構預期，兩至三年可釋放200萬至300萬噸替代需求。

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華創證券指出，這一輪白卡紙暴漲，禁塑令無疑是其背後最猛催化劑，白卡紙替代需求巨大。據測算，若2025年外賣盒白卡紙滲透率達到70%，白卡紙需求量將達145萬噸。

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記者：林衛