【Facebook電纜】Facebook計劃新建兩條海底電纜　連接美國與新加坡、印尼

▲ Facebook（Fb）宣布，將加大投資興建兩條新海底電纜，以連接北美、新加坡和印尼，促進區內網絡通訊發展。

早於2017年，Facebook（Fb）已計劃建造從美國連結至亞洲的海底電纜。最近該企宣布，將加大投資興建兩條新海底電纜，以連接北美、新加坡和印尼，促進區內網絡通訊發展。

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Fb網絡投資主管Kevin Salvadori表示，將會興建Echo和Bifrost兩條電纜，並穿越爪哇海，提升跨太平洋網絡能力，讓海底整體互聯網通訊能力提高約7成。此項計劃將成為首條直接連接北美及印尼主要地區的電纜，未來可加強美國與東南亞地區網絡連通性。

Kevin Salvadori指，現時正與印尼電信公司XL Axiata等對象合作建造Echo海底電纜，料在2023年可完工。另外，Bifrost電纜則由印尼電信公司Telkomsel旗下子公司Telin，以及新加坡公司Keppel合作建造，將在2024年完工。

不過，目前兩條海底電纜鋪設工程仍須獲得相關監管機構批准，才可動工。除了此次計劃之外，早前Fb受美國國家安全官員壓力影響，決定放棄將海底電纜由美國加州連接至香港的申請，並改連接到台灣及菲律賓。

責任編輯：李寶如