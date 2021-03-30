【國債入WGBI】富時羅素分36個月將中國國債納入富時世界國債指數　權重5.25%

▲ 【FTSE Russell】富時羅素將中國國債納入富時世界國債指數WGBI

富時羅素（FTSE Russell）公布，自10月29日起將中國國債納入富時世界國債指數（WGBI： World Government Bond Index）及其相關指數，將分36個月逐步納入，權重為5.25%，以確保市場和投資者的有序過渡。是次中國國債納入WGBI的權重較市場估計為高，納入時段也較市場預測更長。

富時羅素表示，納入期延長至36個月，主要與當局收到的市場反饋有關，考慮到WGBI指數的被動性質和實際將帶來的資金流入，因此採取較保守的執行時間表。

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富時羅素將定期回顧納入進展情況

富時羅素指，自2020年9月富時羅素債券國家分類結果公佈以來，富時羅素與中國相關部門和市場參與者密切合作，及時了解之前實施的市場改善措施和近來為促進國際投資者更加便利地參與中國債券市場所進行的一系列改革，包括簡化開戶流程、可選擇與第三方進行外匯交易、以及在有需要時將交易結算週期延長至超過T+3。

富時羅素CEO瓦卡斯∙薩馬德表示 ，將全球第二大債券市場納入到富時旗艦全球國債指數中的決定，反映了富時羅素健全的指數治理流程以及與全球投資者、監管機構和其他主要市場參與者密切溝通交流的結果。

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富時羅素政策與治理主管胡博之（Chris Woods）表示，認同中國在市場改革方面取得的巨大進展，並期待中國國債分階段納入WGBI，富時羅素將定期回顧納入進展情況，並繼續與中國人民銀行合作，以確定其改革繼續促進市場結構得到切實改善。

WGBI指數目前覆蓋逾20個國家，追蹤固定收益本幣投資級主權債券的表現。

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編輯：陳韻妍