【業績】BC科技去年虧損擴大至2.48億人民幣、擬不派息 　旗下虛擬資產交易平台已向新加坡遞交牌照申請

▲ OSL已向新加坡根據《支付服務法》遞交牌照申請，預計年內會有回應。

BC科技 （00863） 公佈去年業績，集團旗下平台OSL Digital Securities去年成為首間獲證監會發出牌照的虛擬資產交易平台，帶動去年集團表現。BC科技整體收入按年增長31.5%至2.17億元（人民幣，下同），年內虧損2.48億元，按年擴大2.5%，集團擬不派息。

BC科技半日升3.1%，中午收報15.22元。

BC科技旗下虛擬資產交易平台獲發牌，僅限專業投資者參與，詳情可見﹕【下一頁】

去年OSL數字資產平台收入為1.51億元，按年增1.1倍，佔集團總收入7成；SaaS收入為880萬元，按年升1.3倍。

年內，平台活躍用戶數量按年升1.3倍，平台年化交易量則按年增2.28倍至1490億元，當中，機構客戶交易量佔總交易量93%。

管理層在電話會議上表示，OSL已向新加坡根據《支付服務法》遞交牌照申請，預計年內會有回應。

首席財務官Steve Zhang表示，OSL 為首間獲香港證監會發牌的虛擬資產交易平台，在市場中有先佔優勢，預料未來可進一步拓展市場份額。

他強調，該平台市場定位獨特，定位為向機構投資者提供服務，跟其他專注於散戶市場的平台不同。他亦指，去年下半年見到不少機構投資者入場，預料未來數字資產市場龐大。

OSL獲批牌照後，可容許進行STO買賣。首席執行官Hugh Madden指，對於STO來說，最大難題是監管的明細度。他認為，在香港以外，其他國家的監管制度仍然不明確，為買賣STO帶來挑戰。

Steve Zhang相信，隨著全球監管數字資產的明細度改善，加上近期有更多傳統公司增持比特幣，市場對數字資產的興趣和需求不斷增長，預料傳統金融廣泛採納數字資產為大勢所趨。

此外，集團在去年下半年與星展銀行簽約，星展銀行將成為OSL技術客戶。Hugh Madden指，集團現時亦有其他潛在合作伙伴關係，相信集團在擁有持牌優勢下，未來可為更多客戶提供服務。

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編輯﹕賴奕羚