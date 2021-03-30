【新冠疫苗】科學家恐1年內失效 促加快研發新一代疫苗

全球大部分國家均開展新冠疫苗接種計劃，但個別國家仍未得到足夠數量新冠疫苗，導致疫苗接種進度落後。有調查指，新冠疫苗接種率低的國家很大機會出現變種新冠病毒，目前新冠疫苗恐怕最快於1年內失效，需盡快研發更具針對性疫苗。

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人民疫苗聯盟（People's Vaccine Alliance） 查問來自28個國家的77位全球頂尖科學家，包括流行病學家，病毒學家和傳染病專家，有3分2的科學家認為，目前的新冠疫苗將於1年內對變種新冠病毒無效，有近3分1的受訪者相信現時的新冠疫苗甚至於9個月內失效。其中有88%受訪科學家指，在新冠疫苗接種率低的國家更容易出現新冠病毒變種，令病毒株抗藥性突變風險增加。

耶魯大學流行病學副教授貢薩爾維斯（Gregg Gonsalves）指，幾乎每日都有發現新冠病毒變種，這些新冠病毒株將更有效擴散，甚至造成疫苗失效。貢薩爾維斯強調，除非盡快為全球各國接種新冠疫苗，否則新冠病毒株變種更為頻繁，故需要加快研發新一代疫苗，以應對病毒變種情況。

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事實上，已發展國家包括英國及美國的新冠疫苗接種計劃進度理想，當地有4分1以上的人口已接種最少一劑疫苗，並已取得數億劑疫苗供應。但另一方面，南非及泰國等低收入國家只有約1%人口接種疫苗，甚至有國家尚未獲得新冠疫苗，全球新冠疫苗分配嚴重不均。

責任編輯：郭麗明