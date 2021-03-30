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【基金爆倉】對冲基金爆倉火燒連環船 全球銀行業料蝕60億美元

股樓投資 13:02 2021/03/30

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對冲基金Archegos Capital上周被指爆倉，引發美國媒體類股與中概股遭到拋售，據路透引述消息人士報導，全球銀行業或面臨超過 60 億美元的虧損，當中瑞信周一（29日）警告，由於向Archegos貸款，而導致重大損失，但未有透露損失金額，只是指會影響今年首季盈利，而該消息人士便透露瑞信保守估計損失達10億美元，最高更有機會蝕40億美元; 另一家受影響的野村證券 (Nomura)，則於周一警告將面臨 20 億美元的損失。

【基金爆倉】對冲基金被強行平倉 上周多隻中概股急跌 專家剖析撈底策略

不過，綜合外媒報導，受影響的大行並非只有瑞信及野村，CNBC周一報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 便於上周五賣出與Archegos相關的股票資產，規模達40億美元，惟並未出現重大損失; 而第一家就事件示警的高盛亦指，事件未對公司造成重大影響。

基金爆倉受影響股份（下圖）

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該消息人士續指，Archegos是以總報酬交換 (Total Return Swap) 進行投資，故能在沒有持有任何股票的情況下對賭股價變動，而銀行會將公司資產作為抵押品。然而，Archegos的資產只有約100 億美元，但持有的股份市值規模卻超過500億美元。

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撰文 : 林展鋒

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