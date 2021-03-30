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【消費優惠】玩具“反”斗城推復活節優惠　Marvel、Hello Kitty、LOL低至七折

商業 11:53 2021/03/30

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玩具“反”斗城截至4月26日期間，推出品牌玩具優惠。

復活節將至，大人和小朋友留港慶祝有甚麽玩？玩具“反”斗城截至4月26日期間，推出品牌玩具優惠，指定產品低至半價。部份玩水玩具、水池水槍及泡泡產品買2送1。

至於大熱品牌，包括LOL、So Beads、Crayola、Globber、Hello Kitty、Vtech和Marvel，設有7折優惠。會員帶同小朋友，在4月2日至6日期間消費淨價滿200元，即可獲得「復活節禮物包」乙份。若小朋友親臨店舖，亦可獲贈可愛兔仔頭冠乙個。

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）

【小米11旗艦】雷軍：小米 11 Ultra是「安卓之光」　新旗艦以頂級鏡頭取勝

愈來愈多人使用線上渠道宣傳和推廣。玩具“反”斗城亦設有手機應用程式，消費者只要下載相關手機應用程式，獲得各款品牌玩具的電子優惠券。

另外，消費者即日起成功登記Bloom會員，並且連接Visa卡。只要單一消費滿400元，即可回贈玩具“反”斗城40元電子現金券（最多可獲4次獎賞）。而ZA Card消費400元，亦即時回贈玩具“反”斗城100元電子現金券（最多可獲8次獎賞）。

【日本經濟】日本酒出口到亞洲急增　酒商斥9億日圓擴建冷藏庫增產量

責任編輯：馬意文

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