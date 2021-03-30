【消費優惠】玩具“反”斗城推復活節優惠　Marvel、Hello Kitty、LOL低至七折

上一篇文章
【好想去旅行】卡塔爾航空夥PressReader 推全新數碼閱讀服務
復活節將至，大人和小朋友留港慶祝有甚麽玩？玩具“反”斗城截至4月26日期間，推出品牌玩具優惠，指定產品低至半價。部份玩水玩具、水池水槍及泡泡產品買2送1。
至於大熱品牌，包括LOL、So Beads、Crayola、Globber、Hello Kitty、Vtech和Marvel，設有7折優惠。會員帶同小朋友，在4月2日至6日期間消費淨價滿200元，即可獲得「復活節禮物包」乙份。若小朋友親臨店舖，亦可獲贈可愛兔仔頭冠乙個。
【消費優惠】品牌優惠停不了 網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【小米11旗艦】雷軍：小米 11 Ultra是「安卓之光」 新旗艦以頂級鏡頭取勝
愈來愈多人使用線上渠道宣傳和推廣。玩具“反”斗城亦設有手機應用程式，消費者只要下載相關手機應用程式，獲得各款品牌玩具的電子優惠券。
另外，消費者即日起成功登記Bloom會員，並且連接Visa卡。只要單一消費滿400元，即可回贈玩具“反”斗城40元電子現金券（最多可獲4次獎賞）。而ZA Card消費400元，亦即時回贈玩具“反”斗城100元電子現金券（最多可獲8次獎賞）。
【日本經濟】日本酒出口到亞洲急增 酒商斥9億日圓擴建冷藏庫增產量
責任編輯：馬意文