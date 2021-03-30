【業績｜物管股】華潤萬象去年核心溢利增1.5倍息15.8仙　目標2025年在管面積達4億平方米

▲ 華潤萬象生活去年核心溢利增1.5倍息15.8仙

華潤萬象生活 （01209） 公布上市後首份業績。華潤萬象去年收入按年增15.5%至67.8億元（人民幣，下同），溢利按年增124.1%至8.2億元，核心溢利增148%至8.2億元。華潤萬象擬派末期息0.132元（折合0.158港元）。華潤萬象半日跌2.1%，中午收市報48.65港元。

華潤萬象生活表示，目標今年外拓4500萬平方米，而首兩個月的外拓面積已超越去年全年，達900萬平方米，目標2025年物管業務在管面積達4億平方米，非置地項目位比約50%，而集團預期今年開業10個購物中心，目標2025年在管購物中心達150個。

潤地去年核心股東應佔溢利按年增11.6%，派末期息1.102元人民幣，看【下一頁】

期內，毛利率按年大增10.9個百分點至27%。住宅物業管理服務收入按年增11.9%至38.8億元，其中，物業管理服務收入為29.2億元。截至年底止，在管住宅及其他非商業物業項目數553個，在管總建築面積為1.1億平方米，來自華潤置地 （01109） 的面積佔比達76%，合同建築面積1.4億平方米。

另外，物業開發商的增值服務收入增13%至5.7億元，社區增值服務增30.5%至3.9億元。

去年商業運營及物業管理服務收入增20.8%至29億元。截至年底止，57個購物中心及23個寫字樓已提供商業運營服務。

相關文章：【業績｜物管股】合景悠活去年多賺75%息6分人幣 料今年收入按年增1.5倍（第二版）

【業績｜物管股】碧桂園服務去年多賺61%末期息21.87分人幣 冀今年營收增5成以上（第二版）

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 | 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦