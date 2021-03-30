【新股IPO】中概股陸續來 蔚來小鵬汽車遞交來港上巿第二申請

近來市場很關心內地三大電動汽車公司何時回港第二上市，日等夜等，終於有消息指，蔚來汽車及小鵬汽車已向聯交所秘密遞交第二上市申請，而理想汽車則尚未遞表。蔚來汽車擬發售5%股本，相當於集資規模達34億美元，還考慮在A股掛牌，公司已找瑞信和大摩安排。

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另小鵬汽車據報擬聘美銀和大摩，理想擬聘高盛和瑞銀，兩家公司都擬第三季上市，集資介乎10億至20億美元。



此前有報道指，該三大電動汽車公司均計劃尋求今年在香港第二上市，擬發售至少5%的股份，根據美股市值計算籌資總額約50億美元，相當於約388.68億港元，並已為上市工作委聘投行。

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對於上市一事，小鵬汽車、蔚來汽車和理想汽車均不予置評。

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記者：張以正