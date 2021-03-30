【新股IPO】內地美妝品牌電商悠可集團在港遞交上市申請　中信資本為股東之一

內地美妝品牌電商悠可集團遞交聯交所上市申請，文件顯示，中信資本是其股東之一，中信里昂證券和瑞信為聯席保薦行。集團去年商品交易額（GMV）有163億元人民幣，按年增64%，在2018年至去年間，年復合增長率88.5%。去年非國際財務報告準則淨利潤按年增加34.9%，至4.92億元人民幣。 根據艾瑞諮詢報告，集團目前市佔率13.3%，排名第一。

截至去年12月底止，悠可集團品牌合作夥伴包括所有6大美妝品牌集團，涵蓋44個品牌合作夥伴的組合，包括Clarins、Clé de Peau Beauté、L’OCCITANE、Perfume GIVENCHY、Sisley及Valmont。

悠可集團客戶主要包括服務模式下的品牌合作夥伴；經銷模式下多個電子商務平台、終端消費者及線上商戶及線下渠道。

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編輯：吳敏芳