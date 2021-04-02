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【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種 德國加入（第四版）

環球社會熱點 10:25 2021/04/02

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加拿大憂慮阿斯利康疫苗與血栓個案有關，周一（29日）決定暫停為55歲以下人士接種。

雖然歐盟多國已恢復施打阿斯利康疫苗，但丹麥及挪威早前決定停用阿斯利康疫苗至下月中。加拿大憂慮阿斯利康疫苗與血栓個案有關，周一（29日）決定暫停為55歲以下人士接種阿斯利康疫苗。

（第四版加入德國疫苗委員會接種建議）

德國疫苗委員會周四（31日）在網頁更新接種建議，已接種首劑阿斯利康疫苗的60歲以下人士，第二劑應改為接種其他新冠疫苗。委員會表示，在有適當數據前，60歲以下人士應在接種首劑阿斯利康疫苗12星期後，再接種mRNA疫苗，即輝瑞（Pfizer）或Moderna疫苗。但委員會承認現時沒有任何證據顯示，混合接種兩種疫苗安全。

德國再有接種阿斯利康（Astrazeneca）疫苗後引發血栓的報告，聯邦政府與16個州政府的負責人開會後，決定再次暫停為60歲以下人士接種這款疫苗。衛生部長施潘（Jens Spahn）表示，該疫苗只適用於60歲或以上人士。總體而言出現血栓的風險雖然很小，但仍需認真對待。

德國已經接種了270萬劑阿斯利康疫苗，31人接種後出現血栓，9人死亡。死者年齡介乎20至63歲，2人為男性，其餘皆為女性。

德國首都柏林（Berlin），以及國內幾個主要城市，包括德國人口最多的北萊茵-威斯特法倫州（Nordrhein-Westfalen，簡稱北威州），在德國衛生當局周二宣布前，已經暫停接種。

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加拿大國家免疫諮詢委員會（Canada National Advisory Committee on Immunization）副主席迪克斯（Shelley Deeks）表示，向55歲以下人群提供阿斯利康疫苗有潛在風險。

迪克斯更指接種阿斯利康疫苗的潛在益處有重大不確定性，建議暫停為上述人群接種。加拿大各省決定遵照委員會建議，周一宣布暫停為55歲以下人士接種。

普京打新冠疫苗後輕微不適：少少肌肉痛 【下一頁】

迪克斯表示，委員會是按照來自歐洲的新數據來修訂建議。該數據表明，接種後出現血栓的風險或高達十萬分之一，遠高於過往數據提出的一百萬分之一。迪克斯更指出，接種阿斯利康疫苗後出現罕見血栓的歐洲患者，大多數是55歲以下的女性，而出現血栓患者當中的死亡率更高達40％。

加拿大衛生部表示，當局尚未於加拿大接獲任何有關血栓的報告。衛生部首席醫學顧問夏爾馬（Supriya Sharma）表示，她仍然相信疫苗的益處大於風險。

責任編輯：鄭錦玲

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