【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種

雖然歐盟多國已恢復施打阿斯利康疫苗，但丹麥及挪威早前決定停用阿斯利康疫苗至下月中。加拿大憂慮阿斯利康疫苗與血栓個案有關，周一（29日）決定暫停為55歲以下人士接種阿斯利康疫苗。

委内瑞拉想用石油換新冠疫苗：唔會乞求人 【下一頁】

加拿大國家免疫諮詢委員會（Canada National Advisory Committee on Immunization）副主席迪克斯（Shelley Deeks）表示，向55歲以下人群提供阿斯利康（Astrazeneca）疫苗有潛在風險。

迪克斯更指接種阿斯利康疫苗的潛在益處有重大不確定性，建議暫停為上述人群接種。加拿大各省決定遵照委員會建議，周一宣布暫停為55歲以下人士接種。

普京打新冠疫苗後輕微不適：少少肌肉痛 【下一頁】

迪克斯表示，委員會是按照來自歐洲的新數據來修訂建議。該數據表明，接種後出現血栓的風險或高達十萬分之一，遠高於過往數據提出的一百萬分之一。迪克斯更指出，接種阿斯利康疫苗後出現罕見血栓的歐洲患者，大多數是55歲以下的女性，而出現血栓患者當中的死亡率更高達40％。

加拿大衛生部表示，當局尚未於加拿大接獲任何有關血栓的報告。衛生部首席醫學顧問夏爾馬（Supriya Sharma）表示，她仍然相信疫苗的益處大於風險。

責任編輯：鄭錦玲