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【新冠疫苗】美國現實數據研究顯示 兩劑疫苗90%有效率

環球社會熱點 10:43 2021/03/30

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新冠疫苗的成效在目前為止大多為實驗室數據，未有太多證據證明在現實世界的有效性。美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC）最近公布的數據顯示，新冠疫苗在現實世界的有效率高達90%。

英國放寬戶外聚會限制 繼續如期解封 【下一頁】

周一（29日）公布的數據中，接種兩劑輝瑞或Moderna新冠疫苗後，防止新冠肺炎的有效率能夠高達90%。而在接種首劑的14日內，未接種第二劑前，有效率仍然有80%。CDC表示，報告為目前全球眾多新冠疫苗接種計劃中首個關於有效率的研究。

研究主要對象為近4000名醫療及前線急救人員，分別在全美8個地方工作，並在去年12月中至今年3月中參與研究。當中62%參與者已接種兩劑輝瑞或Moderna疫苗，12%則接種一劑。研究人員定期為參與者測試新冠肺炎相關症狀，定期監察情況，而且參與者會每周接受一次鼻咽檢測。

澳洲布里斯班現4宗新冠肺炎本土個案 宣布封城3日 【下一頁】

CDC的研究結果與其他實驗結果相近，但今次研究有現實世界的數據支持，估計更能提升民眾接種新冠疫苗的信心。

責任編輯：吳漢培

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