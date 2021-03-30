  • 28°C
香港時間 : 2021330日 (二) 11:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】未來5年收入增5倍 瑞信大幅提高綠城服務目標價

股樓投資 10:40 2021/03/30

分享：

瑞信發表報告，指綠城服務 （02869） 去年純利按年升42%至7.62億元人民幣，高出市場預期14%，毛利率及純利率分別上升1個及1.3個百分點。

管理層預期，公司未來5年收入增長將達到5倍，2025年收入達到500億元人民幣，複合年均增長率達到38%。

瑞信認為公司在外部擴張上往績較佳，管理層預計亦會加快外部擴張，該几預計公司2025年合約面積將增加到13億平方米。該行提高公司2021年至2022年盈利預測16.5%及21.5%，目標價由9.37元升至13.06元，評級亦由「中性」提高至「跑贏大市」。

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

港股 純利率 綠城服務（02869） 目標價 人民幣

上一篇文章

【趣話財經】跟隨國家政策要低碳 三桶油目標變「無油」？

下一篇文章

【字節跳動】抖音日活躍用戶近6億人 字節跳動估值三級跳或將上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股
【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【室內設計】20年舊公屋殘破不堪　港男為妻妹花45萬大翻新　藍綠色調舒適為主　廚房獲讚「有格調」
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【網民熱話】同事去年移民　因搵唔到工打算回流　網民：移民潮都未完　回港潮就已經開始？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？
【理財大不同】男友豪花3萬購單車　女友嘆「年過30仲玩小朋友嘢」　網民：跟你用3萬買手袋有甚麼分別？