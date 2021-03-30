【大行點睇】未來5年收入增5倍 瑞信大幅提高綠城服務目標價

瑞信發表報告，指綠城服務 （02869） 去年純利按年升42%至7.62億元人民幣，高出市場預期14%，毛利率及純利率分別上升1個及1.3個百分點。

管理層預期，公司未來5年收入增長將達到5倍，2025年收入達到500億元人民幣，複合年均增長率達到38%。

瑞信認為公司在外部擴張上往績較佳，管理層預計亦會加快外部擴張，該几預計公司2025年合約面積將增加到13億平方米。該行提高公司2021年至2022年盈利預測16.5%及21.5%，目標價由9.37元升至13.06元，評級亦由「中性」提高至「跑贏大市」。

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