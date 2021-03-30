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【抖音母企】字節跳動最新估值據報逾1.95萬億 超可口可樂、港股僅次騰訊阿里巴巴

新經濟追蹤 10:32 2021/03/30

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字節跳動在二級股權交易的最新估值據報超過2500億美元，而上一輪融資的估值為1400億美元。

快手 （01024） 上市以來股價累漲1.3倍，同業字節跳動（ByteDance）估值也水漲船高。彭博社引述知情人士報道，二級市場股權交易表明，抖音母企字節跳動的估值現已超過2500億美元（約1.95萬億港元）。隨著創辦人張一鳴考慮進行IPO，加上投資者對其業務充滿信心，字節跳動的市值近幾周來大幅飆升。

據CB Insights數據，字節跳動上一輪融資時的估值是1400億美元。另有知情人士指，在一個月前的私下交易中，公司的估值亦只有約2000億美元（約1.56萬億港元）。按2500億美元市值計算，字節跳動的估值已經超過埃克森美孚（美：XOM）或可口可樂（美：KO），在港股中亦僅次騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988）

報道指，字節跳動去年收入倍增至350億美元（約2730億港元），同時美國拜登政府重新審視安全風險，出售TikTok美國業務計劃擱置，也令字節跳動有機會保留其美國業務。

此外，小米 （01810） 前首席財務官、國際部總裁周受資上周宣布加入字節跳動擔任CFO，也引發市場對字節跳動上市的揣測。周受資2018年參與主導小米在港股的IPO。此外有指字節跳動或分拆抖音在內的部分業務在香港上市，但知情人士指現時更可能會公司整體上市。

小米周受資跳槽字節跳動、小米：家庭原因【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 騰訊控股（00700） 張一鳴 快手—W（01024） 阿里巴巴－SW（09988） IPO 抖音 字節跳動

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