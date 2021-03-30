【Archegos斬倉】多間銀行或損失達468億、瑞信恐較野村更傷　Archegos開腔：與Bill Hwang團隊尋最佳前路

▲ 多間銀行或損失達468億、瑞信恐較野村更傷 Archegos開腔：與Bill Hwang團隊尋最佳前路

中概股、美國傳媒股上周暴瀉，市場盛傳前老虎基金基金經理Bill Hwang管理的Archegos Capital補孖展不果遭斬倉，陸續有投行承認虧損。外電引述消息人士報道，多間銀行在Archegos事件可能損失高達逾60億美元（468億港元）。 美國、英國、瑞士及日本等國監管機構表示，密切注視事件。美國證交會據報傳召多家銀行代表，交代Archegos事件會否影響銀行的營運、信貸風險和其他威脅。

被視為事件核心的Archegos Capital 首度開腔，承認目前是該家族辦公室、合夥人、員工的挑戰時刻，會與Bill Hwang 和團隊商議最佳前路。

市場消息指，Bill Hwang的券商包括瑞信、野村、大摩、高盛等頂級投行。受消息拖累，銀行股昨日急挫，大摩（美：MS）周一股價跌2.6%、高盛（美：GS）下跌1.7%。野村周一下跌16%，創有紀錄以來最大單日跌幅；而瑞信下跌14%，為一年來最大跌幅。德銀及瑞銀分別下跌5%及3.8%。

瑞信承認首季業績或受重創、股價大跌14%【下一頁】

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中概股股災新災民 野村美國客戶巨虧156 億元【下一頁】

野村、瑞信已發布聲明，野村表明損失或達20億美元，瑞信則指事件對首季業績帶來「高度顯著和重大影響（highly significant and material ）」 。消息指，瑞信的損失或至少達10億美元，更有一名消息人士指，該行的損失可能高達40億美元（312億美元）。瑞信拒絶置評。

其他銀行的損失似乎相對較輕，CNBC報道，事件對高盛的財務影響並不顯著。另外，大摩周五出售40億美元與Archegos相關的股票，未造成任何重大損失。德銀發聲明指，該行顯著降低Archegos的風險，沒有造成任何損失，並且正在降低其不重要的剩餘客戶頭寸。

消息指，Archegos購買被稱為總回報掉期（total return swaps） 的衍生產品，進行高槓桿比率投資， 沒有直接持股。該基金的資產規模約100億美元，但其證券組合持倉價值逾500億美元。

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編輯：吳敏芳