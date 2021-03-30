【蘇伊士運河】蘇伊士運河恢復通行、東方海外升6% 　航運公司料次季航運交通已被搞亂

▲ 長榮海運的巨型貨輪「長賜號」上周二（23日）擱淺在蘇伊士運河，昨日終成功浮起。

長榮海運的巨型貨輪「長賜號」上周二（23日）擱淺在蘇伊士運河（或譯蘇彝士運河），昨日終成功浮起。蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）主席Osama Rabie向外界透露，運河現時已恢復通航，預計堵塞在蘇伊士運河的422艘船有望在三天半至四日內完全順利通行。不過多間航運公司表示，即使蘇伊士運河恢復開放，長賜號事件仍對全球貿易造成重大影響，並預計今年第二季航運交通或會比今季更為混亂。

不過，航運股今早造好，東方海外 （00316） 升6.2%，最新報106.2元；太平洋航運 （02343） 升1.9%，報2.18元；中遠海控 （01919） 升1.2%，報9.41元。

分析指貨輪堵塞蘇伊士運河造成的貿易損失約為每小時4億美元，詳情可見﹕【下一頁】

外電報道，航運公司Maersk預計，「長賜號」擱淺事件對全球航運影響仍然持續。全球第二大的地中海航運公司（MSC）高級副總裁Caroline Becquart則對外表示，儘管蘇伊士運河已恢復通航，但在大量船隻恢復通行後，未來某些港口的到港潮將會急增，屆時全球航運或會遇到新的交通堵塞問題。

她預計，受蘇伊士運河事件影響，今年第二季航運交通或會比首季更混亂，甚至比去年年底更具挑戰性。

據航運業界預計，蘇伊士運河堵塞造成船隻延期通行，預計對船主構成至少共2400萬美元損失。

另外，上周有不少船隻改道前往非洲，英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom Maritime Trade Operations，UKMTO）警告，該航線將經過索馬利亞海盜控制的海域，貨船或有機會面臨被海盜控制的風險。

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編輯﹕賴奕羚