高質增長業績優異 佳兆業獲國信證券等8家機構一致看好

3月25日，佳兆業集團（01638）發布2020年業績公告，全年經營指標實現均衡增長，財務核心競爭力不斷強化。業績發布後，海通證券、國信證券等8家主流機構券商發布研究報告，給予佳兆業「買入」、「推薦」等評級，對佳兆業整體業績表現和未來發展前景高度認可。

海通證券認為，2020年，佳兆業由於交付總建築面積上升導致物業銷售收益增加，公司營收增加16.1%；同期，歸母淨利潤增加18.6%。考慮到大灣區舊改項目加速釋放和債務情況持續改善，公司具備較高成長性，給與公司4-4.5倍動態PE，對應的未來6個月合理價值區間為5.04-5.67港元，維持「優於大市」的評級。

方正證券點評佳兆業近期發布的2020年全年業績稱，2020年公司營收業績實現了穩步增長，盈利能力、運營能力和償債能力進一步增強。公司深耕大灣區，充裕且優質的土地儲備保障未來業績的持續釋放；同時作為城市更新先行者，舊改運營經驗豐富，受益於相關政策的推動，未來舊改轉化有望進一步加速。方正證券研報首次覆蓋佳兆業，給予「推薦」評級。

▲ 深圳佳兆業深未項目

國信證券指出，佳兆業超額完成全年城市更新轉化目標，未來，公司將持續聚焦城市更新，加快城市更新項目轉化，進一步深耕大灣區市場，預計未來 1-2 年將轉化城市更新項目近 420 萬平方米，折合貨值約人民幣 2,000億元，公司將有望迎來城市更新投資的收成期，維持「買入」評級。

標普認為，與去年的21%相比，佳兆業集團的合同銷售額在2021年將增長13%-18%。這將得益於公司在2021年擁有約人民幣1,900億元的豐富可銷售資源，其中超過三分之一的資源將來自城市更新。這些項目一般都位於黃金地段，主要集中在深圳和廣州兩個城市，確保良好的去化率。

2020年，佳兆業在規模增長和穩健運營之間取得良好平衡，通過強力降負債、現金流增長和財務良好管控交出優異答卷，不斷拓寬公司安全運營的護城河。

▲ 深圳佳兆業金融科技中心

西南證券研報指出，截至2020年末，佳兆業淨負債率降低46個百分點達98%，現金短債比達1.56 倍，扣除預收款後的資產負債率70.3%，三項指標已達標兩項。西南證券預計，佳兆業在保持高速發展的同時，財務狀況會繼續優化，融資成本也將持續降低，預計公司 2021-2023 年歸母淨利潤複合增速為 18.5%，給予目標價 5.40 港元，維持「買入」評級。

中達證券認為，佳兆業積極管理財務資金，現金大增槓桿續降，隨著優質資源價值不斷釋放，公司未來財務狀況有望持續改善。基於對佳兆業財務狀況持續改善，充裕土儲支撐增長的判斷，中達證券維持佳兆業「買入」評級，上調目標價至5.5港元。

平安證券研報指出，佳兆業積極拓展融資渠道，調整債務結構，延長債務期限，融資成本同比下降 10BP 至 8.7%。期末淨負債率、剔除預收款的資產負債率、現金短債比分別為 97.9%、70.3%、1.56 倍，較 2019 年末（144%、75.9%、1.1 倍）明顯改善，成功實現降檔，償債能力明顯改善。作為城市更新先行者，舊改儲備及運營經驗豐富，有望充分受益相關政策推動，後續城市更新項目轉化有望逐步提速，建議關注。

第一上海認為，佳兆業經營層面處於向好趨勢，城市更新轉化持續加速，銷售預計未來幾年有望保持 20%以上增長，負債結構也在不斷優化，預計2021-2023 年實現歸母淨利潤約 70 億元、90 億元、109 億元，對應目標價約 6.18 港元，維持「買入」評級。

匯豐將佳兆業債券評級由「中性」上調至「跑贏大市」，建議買入公司2024、2025年債券及永續債。匯豐認為公司降負債節奏較預期快，加上布局香港地產業務有助於部分對沖其外幣風險。

▲ 深圳佳兆業鹽田城市廣場

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