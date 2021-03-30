【港股市況】恒生指數高開214點　阿里巴巴升逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，道指收市升98點，納指跌0.6%。港股今早跟隨道指高開。恒生指數開報28552點，升214點。恒生科技指數升0.8%，報8879點。美團 （03690） 未止跌，股價逆市續跌近0.9%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；小米 （01810） 升近2%；騰訊 （00700） 升0.3%。

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即市走勢︰

【09：44】恒大汽車 （00708） 日前遭官媒點名批評「紙上造車」，股價今早續跌逾3%，低見56.3元。

【恒大汽車】官媒批恒大汽車「紙上造車」股價曾挫一成半 恒大汽車：非針對公司勿過分解讀

【09：43】敘福樓 （01978） 成功扭虧轉賺1.4億元，並分派末期息每股13.16仙，敍福樓績後升兩成，破頂高見0.93元。

【業績│餐飲股】敘福樓扭虧轉賺1.4億元 黃傑龍：勵志的故事、逆境中見希望

【09：41】嗶哩嗶哩 （09626） 上市翌日，股價升0.2%，高見803.5元創上市後新高，惟仍低於招股價808元。

【09：40】小米 （01810） 最新逆市轉跌0.6%，報24.9元。

【小米發布會】小米正式發布小米11 Ultra售價5999元人民幣起 小米11 Pro售價4999元人民幣起（不斷更新）

【09：38】中國奧園 （03882） 升9%，高見8.4元。中國奧園去年多賺41%，連特息派77分人民幣，按年增長四成。

【09：32】比亞迪 （01211） 績後挫6%，低見158元。

【業績│汽車股】比亞迪去年純利增長逾1.6倍 派息每股14.8分 料今年首季純利按年升77.56%至166.34%

【09：31】港股開市後初段升幅收窄至不足100點，恒指升75點，報28414點。

【09：28】京東健康 （06618） 股價績後造好，升近5%。

【業績】京東健康去年虧損擴大至172億 非國際財務報告準則盈利倍增至7.5億

【09：20】恒生指數開報28552點，升214點。恒生科技指數升0.8%，報8879點。美團 （03690） 未止跌，股價逆市續跌近0.9%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；小米 （01810） 升近2%；騰訊 （00700） 升0.3%。

【09：13】期指開報28464點，升79點或0.3%。

【08：53】恒指黑期升160點，報28509點，道指期貨跌17點，報33015點。

【08：45】【新股IPO】盈滙企業2195超額認購20倍 一手中籤率30%（附分配結果）

【08：35】【新股IPO】美佳音6939超額認購21倍 一手中籤率40%（附分配結果）

【08：25】東風去年少賺16% 因推進A股上市不派息

【08：00】潤地去年核心股東應佔溢利按年增11.6% 派末期息1.102元人民幣

【07：45】百融雲創 （06608） 以每股31.8元定價，超額認購149.67倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】百融雲創6608逾21萬認購 超額認購近150倍一手中籤率10%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28485點，升147點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報45.06元，跌0.04元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報611.73元，跌0.27元或0.04%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場靜待美國總統拜登公布或達3萬億美元的經濟復甦計劃，及基建方案細節。另白宮稱，拜登政府正密切留意周一股市下跌情況，道指創收市新高，收市升98點，報33171點。標指微跌3點，報3971點。納指跌79點，報13059點。

【開市9點半】小米11 Ultra拍攝效果聲稱堪比專業相機、對股價有幾大幫助？ 比亞迪預告首季純利急升

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責任編輯︰梁浩碩