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專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

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【恒指夜期】北水吸資逾32億　9億買騰訊小米　夜期跌16點（不斷更新）

股市 18:43 2021/03/30

分享：

港股市況不斷更新

港股期結日，大市成交偏少，錄約1700億元，加上美債息抽上至1.7厘，美元亦走強，料港股後市仍較為疲弱，不過，小米 （01810） 確認造車，料對股價短綫有提振作用。恒指夜期早段反覆。

北水今日吸資32.6億元，騰訊 （00700） 及小米 （01810） 有7.5億及1.8億元淨流入，安踏 （02020） 續有2.3億元進帳。淨流出方面，舜宇 （02382） 走資1.4億元，中移動 （00941） 及美團（003690）淨沽0.9億元。

港股今日走勢反覆向上曾升逾300點，升至近28700點水平。恒生指數最終收報28577點，升239點，成交1693億元。恒生科技指數升1.1%，報8911點。美團 （03690） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；本港地產股造好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 齊升半成。

北水動向：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【北水基金】首季418隻北水基金成立　按年大增逾4成

焦點股：多圖講解重點消息

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即市走勢︰

【18：39】恒指夜期一度上揚後轉跌16點，報28509點。

【16：55】小米確認造車10年投資100億美元 雷軍任首席執行官

【16：40】香港電視去年轉虧為盈、不派息　擬改名「香港科技探索」

【16：30】盈滙企業2195暗盤至少跌17%、一手帳面蝕475元　美佳音6939一手帳面賺120元

【16：20】百融雲創6608暗盤潛水　一手帳面蝕1400元

【16：00】恒生指數收報28577點，升239點，成交1693億元。恒生科技指數升1.1%，報8911點。美團 （03690） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 升逾3%；本港地產股造好，恒地 （00012） 、新地 （00016） 、新世界 （00017） 齊升半成。

【16：00】恒生指數U盤前升242點，報28581點。

【15：57】嗶哩嗶哩上市首日已搬6成貨來港 涉市值逾1800億元

【15：52】百融雲創6608追揸沽攻略　投資界：樂觀預計有一成升幅、有賺即可離場

【15：32】港股尾市升約275點，報28613點；科指升1%，報8907點。

【15：19】稻草熊娛樂 （02125） 升逾21%，破頂高見13.22元。

【15：15】騰訊 （00700） 尾市轉跌0.2%，報611元。

【15：00】上證升0.6%；深證升0.9%；創業板指升1.4%。

【14：56】大市升幅收窄至250點以下，報28584點，升246點。

【14：52】華誼騰訊飈一成半　《勝利號》等上映料今年娛樂及媒體業務收入大增　

【14：40】美十年期債息重上1.75厘，滙豐 （00005） 升1%；渣打 （02888） 升0.2%。

【14：14】恒地 （00012） 、新地 （00016） 齊升5%；新世界 （00017） 升逾4%；信置 （00083） 升近2%；長實 （01113） 升近1%。

【藍籌地產股】復必泰疫苗接種短期有望恢復　新地恒地新世界彈近5%

【14：13】嗶哩嗶哩 （09626） 上市翌日，股價最新逆市偏軟跌0.2%，報798.5元。

【14：09】大市最新續升約300點，報28649點，升311點。科指升2.8%，報8206點。

【13：48】聯易融9959孖展暫錄273億、超購33倍　部分券商抽飛、騰訊渣打持股

【13：16】港視 （01137） 今日將公布業績，股價績前升3%，高見13.32元。

【13：13】醫脈通向港交所提交上市申請 　傳最多集資近39億元

【13：11】恒地 （00012） 升5%，破頂高見35.7元；新地 （00016） 升近4%；新世界 （00017） 升逾4%；信置 （00083） 升逾1%。

【13：02】中信 （00267） 績後升逾3%，高見7.15元。

【13：00】港股午後初段升約300點，報28639點。

石SIR今日推介恒地

【12：40】騰訊PUBG Mobile去年日均進賬5700萬 全球累計收入近400億

【12：30】BC科技去年虧損擴大至2.48億人民幣、擬不派息 　旗下虛擬資產交易平台已向新加坡遞交牌照申請

【12：30】招商局少賺38%減末期息至0.51元　中遠海運港口末期息增至2.256美仙　股息齊達5.7厘

【12：30】北控水務去年純利41.8億元少賺15%　末期息持平派7.8仙

【12：00】恒生指數半日升334點，報28672點，成交923億元。恒生科技指數升3.2%，報8233點。美團 （03690） 反彈近半成；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；京東健康 （06618） 績後升逾8%；聯想 （00992） 升逾13%。

【11：49】港股中午收市前升約325點，報28663點。

【11：41】聯想 （00992） 升幅擴大至逾11%，破頂高見11.2元，成交9403萬元。

【11：34】內地美妝品牌電商悠可集團在港遞交上市申請　中信資本為股東之一

【11：32】內地股市半日向上，上證升0.6%；深證升1%；創業板指升1.4%。

【11：32】本港地產股造好，恒地 （00012） 升逾3%，破頂高見35.15元；新地 （00016） 升逾2%；新世界 （00017） 升3%；信置 （00083） 升近1%；長實 （01113） 升0.8%。

【11：24】Acer、華碩手提電腦傳近10年首加價　聯想股價大升一成

【11：15】美團 （03690） 升幅擴大至半成，高見295元。大市升逾300點，報28658點，升320點。

【11：11】港股升約240點，報28579點；科指升2.8%，報8206點。

【11：05】香港有望短期恢復接種復必泰　復星醫藥去年多賺一成、今早曾升4%

【11：04】中海外 （00688） 跌逾5%；潤地 （01109） 績後跌%。恒大 （03333） 靠穩，升0.1%；碧桂園 （02007） 升0.4%；雅居樂 （03383） 升0.3%。

【業績│內房股】潤地去年核心股東應佔溢利按年增11.6%　派末期息1.102元人民幣

【10：59】大市升幅收窄至200點以內，恒指升180點，報28518點。

【10：54】昨日撐市的內銀股今早逆市向下，建行 （00939） 、中行 （03988） 跌逾1%；工行 （01398） 跌0.7%；農行 （01288） 跌逾2%。

【10：48】Cathie Wood基金推太空探索ETF ARKX　ATMJ意外有份、美團阿里巴巴齊彈逾3%

【10：43】科指升3%，報8219點。阿里巴巴 （09988） 升逾3%；騰訊 （00700） 升近1%；美團 （03690） 升逾4%；小米 （01810） 升1%；京東 （09618） 升近3%。

【10：41】安樂工程 （01977） 績後跌逾3%，低見1.44元。

【鄭若驊丈夫】安樂工程去年多賺23%全年股息10.82仙　鄭若驊夫婦獲股息近億元

【10：39】綠城服務 （02869） 再升逾11%，高見11.78元。

【10：33】蘇伊士運河恢復通行、東方海外升6% 　航運公司﹕料運河通行後對貿易影響仍然持續 　

【10：27】比亞迪 （01211） 跌幅收窄至3%，報165.3元；比亞迪電子 （00285） 跌逾5%，低見40.7元。

【10：23】信達生物 （01801） 升近一成，高見82元。信達生物去年虧損由17.2億元收窄至9.98億元，不派息。

【10：20】港股升幅擴大至200點，重上28500點水平；科指升2.5%。

【10：19】聯想 （00992） 升幅擴大至逾8%，高見10.9元。

【10：06】美團 （03690） 反彈近3%，高見289.6元。「女股神」Cathie Wood旗下新推出的太空探索系列基金 （ARKX）上日正式公布投資名單，其中美團上榜。

【10：05】安踏 （06060） 升6%，高見131.8元。

【09：59】恒指升約85點，報28424點；科指升1.2%，報8079點。

【09：56】藍月亮 （06993） 逆市跌逾4%，低見11.78元創上市新低。藍月亮去年多賺21.3%，派息6.9仙。

【09：54】聯想集團 （00992） 升逾4%，高見10.54元。聯想控股 （03396） 日前公布，斥約2.3億元增持聯想。

【09：51】京東健康 （06618） 升幅擴大至近7%，高見114.7元。

【09：46】百度 （09888） 止跌，反彈1%，高見207.8元。

【09：44】恒大汽車 （00708） 日前遭官媒批評「紙上造車」，股價今早續跌逾3%，低見56.3元。

【恒大汽車】官媒批恒大汽車「紙上造車」股價曾挫一成半　恒大汽車：非針對公司勿過分解讀

【09：43】敘福樓 （01978） 成功扭虧轉賺1.4億元，並分派末期息每股13.16仙，敍福樓績後升兩成，破頂高見0.93元。

【業績│餐飲股】敘福樓扭虧轉賺1.4億元　黃傑龍：勵志的故事、逆境中見希望

【09：41】嗶哩嗶哩 （09626） 上市翌日，股價升0.2%，高見803.5元創上市後新高，惟仍低於招股價808元。

【09：40】小米 （01810） 最新逆市轉跌0.6%，報24.9元。

【小米發布會】小米正式發布小米11 Ultra售價5999元人民幣起　小米11 Pro售價4999元人民幣起（不斷更新）

【09：38】中國奧園 （03882） 升9%，高見8.4元。中國奧園去年多賺41%，連特息派77分人民幣，按年增長四成。

【09：32】比亞迪 （01211） 績後挫6%，低見158元。

【業績│汽車股】比亞迪去年純利增長逾1.6倍　派息每股14.8分　料今年首季純利按年升77.56%至166.34%

【09：31】港股開市後初段升幅收窄至不足100點，恒指升75點，報28414點。

【09：28】京東健康 （06618） 股價績後造好，升近5%。

【業績】京東健康去年虧損擴大至172億　非國際財務報告準則盈利倍增至7.5億

【09：20】恒生指數開報28552點，升214點。恒生科技指數升0.8%，報8879點。美團 （03690） 未止跌，股價逆市續跌近0.9%；阿里巴巴 （09988） 升逾3%；小米 （01810） 升近2%；騰訊 （00700） 升0.3%。

【09：13】期指開報28464點，升79點或0.3%。

【08：53】恒指黑期升160點，報28509點，道指期貨跌17點，報33015點。

【08：45】【新股IPO】盈滙企業2195超額認購20倍　一手中籤率30%（附分配結果）

【08：35】【新股IPO】美佳音6939超額認購21倍　一手中籤率40%（附分配結果）

【08：25】東風去年少賺16%　因推進A股上市不派息

【08：00】潤地去年核心股東應佔溢利按年增11.6%　派末期息1.102元人民幣

【07：45】百融雲創  （06608） 以每股31.8元定價，超額認購149.67倍，一手中籤率10%。

【新股IPO】百融雲創6608逾21萬認購　超額認購近150倍一手中籤率10%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報28485點，升147點或0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報45.06元，跌0.04元或近0.1%；騰訊 （00700） ADR折合報611.73元，跌0.27元或0.04%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】市場靜待美國總統拜登公布或達3萬億美元的經濟復甦計劃，及基建方案細節。另白宮稱，拜登政府正密切留意周一股市下跌情況，道指創收市新高，收市升98點，報33171點。標指微跌3點，報3971點。納指跌79點，報13059點。

【開市9點半】小米11 Ultra拍攝效果聲稱堪比專業相機、對股價有幾大幫助？　比亞迪預告首季純利急升

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

港股 東風集團股份（00489） 華潤置地（01109） 騰訊控股（00700） 百融雲－W（06608） IPO ADR 期貨 滙豐控股（00005） 恒生指數

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