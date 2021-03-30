【業績│汽車股】東風去年少賺16%　因推進A股上市不派息　早段跌近2%

▲ 【業績│汽車股】東風去年少賺16% 因推進A股上市不派息

東風汽車 （00489） 公布二零二零年度業績。因受累新冠肺炎疫情，東風股東應佔溢利約107.92億元人民幣，按年下降約16.1%，因疫情影響集團股東應佔溢利損失達38億元以上，每股基本盈利125.26分人民幣，考慮到東風集團A股發行上市相關工作正在穩步推進當中，不派末期息，將視乎A股發行上市進程，在滿足證監會和交易所相關監管要求的情況下適時進行利潤分配。

東風績後跌近2%，最新報7.15元，跌1.9%。

期內，東風全年銷售汽車約286.8萬輛，按年下跌約2.2%，低於汽車行業增速0.3個百分點，國產商用車及乘用車市場佔有率約11.3%。東風指，4月份以來，全力挽回新冠疫情造成的損失，經營穩步回升，銷量連續9個月實現正增長。銷售收入約1,079.64億元人民幣，按年升約6.8%。

截至2020年12月31日止，東風整車產能約為357萬輛，其中商用車整車產能約71萬輛；乘用車整車產能約286萬輛，預計到2021年底汽車整車產能為381萬輛。

2021年，東風總體銷量目標按年增長14.8%，其中商用車銷量增長12.3%，乘用車銷量增長15.4%，而乘用車今年將投放17款新品，其中自主品牌6款，合資品牌11款。

【汽車股】東風集團今年銷量目標329.2萬輛 按年增長15%

【業績│汽車股】比亞迪去年純利增長逾1.6倍 派息每股14.8分 料今年首季純利按年升77.56%至166.34%

【業績│汽車股】長城汽車去年多賺兩成 首三季每股派息0.28元人民幣

責任編輯︰梁浩碩