【業績│內房股】潤地擬派末期息1.102元人幣　目標2025年銷售及租金翻番（第二版）

▲ 【業績│內房股】潤地去年核心股東應佔溢利按年增11.6% 派末期息1.102元人民幣

華潤置地 （01109） 去年扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利為241.4億元（人民幣，下同），按年增長11.6%；計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利為298.1億元，按年增長3.6%。潤地擬派末期息1.102元（折合1.312港元），全年股息按年增長17.4%至每股1.252元（折合1.48港元）。潤地今日升3.9%，收報39.2元，現價股息率約3.8厘。

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今年銷售目標3150億元

潤地表示，今年銷售目標為3150億元，可售貨源5057億元，其中來自一、二綫城市的佔比達81%。截至2020年底，集團已銷售尚未結算的簽約額為2,728億元人民幣，有待陸續結算。其中，已鎖定於2021年內結算的開發物業營業額達1,576億元人民幣。

潤地亦設十四五業績增長目標，到2025年，權益簽約額及租金收入要翻番，權益簽約額由2020年的1860億元升至3720億元，租金收入由2020年的1280億元升至2560億元。同時，集團預期屆時在營購物中心超過100個，寫字樓項目超過40個。

管理層表示，目前土儲達到6800萬平方米，為銷售規模提供良好基礎，投資物業土儲亦有980萬平方米。而調控政策如「三道紅綫」及「集中供地」利好龍頭企業，對財務穩健的企業帶來良好的發展機會。

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城市更新方面，管理層提到，去年實現3個城市更新項目轉化，目前擁有達2100億元貨值，預計未來5年可轉化1500億至1600億元的可售貨源。

期內，綜合營業額為1,795.9億元人民幣，按年增長21.2%。其中，開發物業營業額為1,571.4億元人民幣，按年增長23.5%；投資物業（包括酒店經營）租金收入為127.9億元人民幣，按年增長4.5%。

（第二版加入管理層言論）

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責任編輯︰梁浩碩