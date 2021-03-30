▲ 【業績│內房股】潤地去年核心股東應佔溢利按年增11.6% 派末期息1.102元人民幣

華潤置地 （01109） 公布截至2020年12月31日止年度業績。潤地去年扣除投資物業評估增值後的核心股東應佔溢利為241.4億元人民幣，按年增長11.6%；計入投資物業評估增值後的股東應佔溢利為298.1億元人民幣，按年增長3.6%。每股股東應佔溢利為4.18元人民幣，派末期息1.102元人民幣（折合1.312港元），全年股息按年增長17.4%至每股1.252元人民幣（折合1.480港元）。

期內，綜合營業額為1,795.9億元人民幣，按年增長21.2%。其中，開發物業營業額為1,571.4億元人民幣，按年增長23.5%；投資物業（包括酒店經營）租金收入為127.9億元人民幣，按年增長4.5%。

截至2020年底，集團已銷售尚未結算的簽約額為2,728億元人民幣，有待陸續結算。其中，已鎖定於2021年內結算的開發物業營業額達1,576億元人民幣。

2020年，集團新增土儲計容面積1,492萬平方米，截至去年底，集團總土地儲備達6,809萬平方米。

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責任編輯︰梁浩碩