【美股收市】拜登政府稱留意股市走勢 道指升98點再破頂 納指軟

市場靜待美國總統拜登（Joe Biden）公布或達3萬億美元的經濟復甦計劃，以及基建方案的細節。不過，受累對冲基金Archegos Capital斬倉風波，銀行股走低，道指一度受壓；其後白宮稱，拜府政府正在密切留意周一股市下跌情況，在波音及藥業股造好支持下，道指轉升，納指跌勢也收窄。

道指創收市新高，收市升98點，報33171點。標指微跌3點，報3971點。納指跌79點，報13059點。

波音受惠西南航空增購100架737 MAX，股價升2.3%。摩根大通下挫1.6%，為表現最差的道指成份股。

美國證券交易委員會表示，正在監控Archegos Capital的狀況，將會與市場參與者就此進行溝通。

部分投行及中概股續受斬倉風波拖累，瑞信和野村發盈利警告，稱可能因對沖基金違約引發的拋售潮而面臨重大虧損，瑞信收市挫11.5%，野村瀉14%。中概股表現不一，跟誰學再挫18.5%，唯品會倒退8.7%，百度都跌1.8% ; 嗶哩嗶哩則漲4.5%，騰訊音樂彈1.1%。

白宮新聞發言人普薩基（Jen Psaki）稱，拜登政府正在密切留意本周一的股市下跌 ; 為拜登就職以來，首度對美股表達關注。

普薩基還說，拜登將在本周三公布3萬億美元重建基礎設施的方案，並有計劃給該基建方案提供資金。

聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)周一則強調，聯儲局不會為了協助華府籌集資金，而保持超低利率水平，或者推行「則扭曲操作」買債策略。沃勒重申，聯儲局政策只是為達成局方的雙重目標，即保持物價穩定以及推動全面就業。

愈來愈多企業接受加密貨幣作支付方式之一，環球信用卡龍頭Visa（美：V）公布，將會接受加密貨幣USD Coin（USDC）作支付結算。Visa指，USD Coin屬於受監管的穩定幣（stablecoin），與美元直接掛鈎，並以以太坊區塊鏈結算。

消息未有拖累比特幣，比特幣報57,502美元，24小時內升3.1%。

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責任編輯：柯志宏